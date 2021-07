Twitter perde l’esenzione dalle responsabilità legali in India

Il governo indiano ha stabilito che Twitter non godrà più della protezione sulla sicurezza contro i contenuti generati dagli utenti in India

In una deposizione del tribunale di lunedì, il governo di Nuova Delhi ha dichiarato che Twitter ha perso la sua «immunità» in India, dopo che il social network americano non ha rispettato le nuove regole IT locali, presentante lo scorso febbraio ed entrate in vigore a fine maggio 2021.

Cosa prevedono le regole IT

Lo scorso giugno l’India aveva informato Twitter di avere un’ultima possibilità per conformarsi alle nuove regole IT. Ma di cosa si tratta? Sono delle leggi presentate lo scorso febbraio, che puntano a regolarizzare i contenuti sui social media e a rendere le aziende come Facebook, Whatsapp e Twitter più responsabili nei confronti delle richieste legali.

Le regole IT chiedono inoltre a tali società di istituire modalità di ricorso e di nominare un responsabile della conformità, uno di reclamo locale e una persona che funga da contatto nodale per affrontare le questioni sul campo, anche in collaborazione con le forze dell’ordine.

Dopo l’entrata in vigore di tali normative lo scorso maggio, Twitter non ha risposto dei chiarimenti richiesti e questo ha comportato conseguenze indesiderate.

Twitter senza la sua protezione

Mentre Facebook, Google e altre aziende hanno parzialmente o completamente rispettato le nuove regole IT, Twitter non lo ha fatto e questo intensifica ancor di più la tensione tra il governo indiano e il social network dell’uccellino.

Il tribunale indiano dichiara che Twitter non ha rispettato nessuno dei requisiti sopra indicati e non ha commentato nemmeno il deposito di lunedì, anche se ha dichiarato in passato di voler rispettare quelle regole.

Finora però non lo ha fatto e quindi, cosa accade adesso a Twitter? In seguito a questo mancato adempimento, il social network d’ora in avanti avrà sulla carta la diretta responsabilità legale nei confronti dei contenuti che gli utenti indiani pubblicano all’interno della sua piattaforma, un’esenzione di cui fino a questo momento godeva pienamente.

Le intimidazioni alla sede di Twitter in India

Twitter a questo punto non sembra avere scelta che quella di accettare tali regole. Alla fine dello scorso mese di maggio, una squadra speciale della polizia di Delhi aveva fatto visita a due uffici di Twitter con quella che a molti è parsa come una tattica intimidatoria.

Per questa ragione Twitter ha dichiarato di essere preoccupato per gli eventi riguardanti i suoi dipendenti in India e per la potenziale minaccia alla libertà di espressione nei confronti dei propri utenti; nonostante ciò aveva però chiesto al governo indiano di concedergli tre mesi, il tempo di conformarsi alle nuove regole IT.

Tre mesi da maggio non sono ancora passati e probabilmente dopo la deposizione in tribunale del governo indiano, il social network velocizzerà i suoi tempi burocratici per adeguarsi alle norme.