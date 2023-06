Twitter: tutte le strade portano all’addio all’Europa

L’abbandono di Twitter al codice di condotta UE contro la disinformazione sembra essere l’ennesimo passo per l’addio della piattaforma social all’Europa. La sottoscrizione a quelle regole era volontaria, ma a breve tutte le grandi aziende del mondo digitale dovranno adeguarsi a un codice analogo per non incappare nella violazione del DSA, il Digital Service Act. Tutto ciò sembra avere una solo obiettivo: Twitter lascia l’Europa? Quel che sta accadendo negli ultimi giorni, infatti, è solo la conseguenza di un atteggiamento mai mutato da quando la piattaforma è diventata di proprietà di Elon Musk

Twitter lascia l’Europa, come stanno le cose

Perché combattere le fake news è uno dei capitoli fondamentali del regolamento che dal prossimo 25 agosto entrerà in vigore ia tutti gli effetti. In quella data, infatti, la Commissione Europea inizierà la fase di sorveglianza: chi non rispetta quelle regole – ormai legge – viene sanzionato. Per questo motivo, l’ennesimo strappo di Elon Musk (più volte richiamato proprio per il mancato controllo sulla disinformazione all’interno della sua piattaforma social) potrebbe portare a un epilogo inaspettato: l’addio di Twitter all’Europa.

Anche perché nelle ultime settimane sul social dei messaggi brevi sono proseguite le fake news: dalla foto (falsa) di un’esplosione al Pentagono, fino al fallimento conclamato del “servizio” Community Notes. Il caso più emblematico riguarda le segnalazioni degli utenti a un video condiviso da Rula Jebreal su un recente fatto di cronaca accaduto a Milano che ha visto coinvolti 4 agenti della Polizia Locale. Di pari passo, invece, le “segnalazioni” sulla veridicità di quanto pubblicato non sembrano funzionare sulle citazioni sbagliate pubblicate da Musk stesso.

