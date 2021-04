Anche Twitter ha i suoi down: oggi è stato impossibile, per qualche minuto, vedere i post altrui

Non vi annoieremo con le solite battute del tipo: dove scriviamo che Twitter è down, se Twitter è down? In effetti, è un evento abbastanza raro, quello di un malfunzionamento della piattaforma inventata da Jack Dorsey. Eppure, è successo: il 17 aprile (quando in Italia era ormai notte fonda) si è verificato un Twitter down della durata di circa 30 minuti. In questo lasso di tempo, sono arrivate quasi 100mila segnalazioni su Downdetector, che geolocalizza i problemi e che produce grafici che mettono in evidenza la portata del problema (proprio a partire dal numero di segnalazioni ricevute).

Twitter down, cosa è successo alla piattaforma di Jack Dorsey

L’interruzione del servizio si è verificata nell’orario compreso tra le 16.45 (orario statunitense) e le 17.20. Tuttavia, non si è trattato di un down che ha reso Twitter completamente inaccessibile. Secondo il support del social network – intervenuto successivamente con un tweet ufficiale – soltanto alcuni utenti hanno avuto problemi nella visualizzazione della timeline di Twitter, non escludendo la possibilità – per questi stessi utenti – di twittare. Dunque, il blocco è stato di tipo “passivo” per l’utente che non poteva vedere i tweet altrui, ma poteva – al contrario – realizzare proprie comunicazioni.

Tweets may not be loading for some of you. We’re working on fixing a problem and you’ll be back on the timeline soon. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021

Le segnalazioni degli utenti di Twitter

La schermata di Twitter riproduceva questa dicitura al momento del down:

upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: connection failure

In ogni caso, al di là di quanto dichiarato ufficialmente da Twitter, qualche utente ha anche avuto problemi nell’effettuare il login alla piattaforma:

Inoltre, non si è trattato di un down circoscritto geograficamente, ma un po’ tutti gli utenti – soprattutto quelli con il fuso orario “utile” per twittare – hanno segnalato il malfunzionamento. Il problema, del resto, quando in Italia è ormai giorno fatto, è ampiamente risolto.