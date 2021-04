Facebook traccia ciò che fai fuori dalla piattaforma anche quando gli chiedi di non farlo

Ad affrontare la questione è stato Zamaan Qureshi, studente e membro del The Real Facebook Oversight Board – progetto sviluppato dal collettivo The Citizens – tramite un suo tweet. Il thread, diventato virale, mostra non solo che la piattaforma di Zuckerberg monitora tutte le attività fatte anche fuori dalla piattaforma ma che lo fa pure se si cambiano le impostazioni e si chiede di non tracciare le attività compiute al di fuori della piattaforma.

Qureshi parte spiegano – e mostrano in un video – quello che ha deciso di fare: «Ho deciso di scaricare i miei dati di Facebook dopo aver appreso che facevo parte dei 533 milioni di account violati. Ho fatto clic su una cartella chiamata “your_off_facebook_activity” e non sono rimasto sorpreso quando ho scoperto che Facebook mi sta seguendo su Internet». Le prove sono nel thread: Facebook monitora ogni genere di attività, dal fatto che uno ordini la pizza alle ricerche fatte fino alla registrazione ai siti politici. Il tutto anche settando le impostazioni per non eseguire questa attività poiché, sottolinea lo studente, i termini e le condizioni di Facebook recitano: «Continueremo a ricevere attività dalle aziende e dalle organizzazioni che visiti ma verranno disconnesse dal tuo account».

