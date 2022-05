Twitter Article, la nuova funzione per thread lunghi con foto, video e gif

Si tratta di una funzionalità nuova la cui creazione è attualmente in corso ma che, da quello che emerge finora, potrebbe costituire una svolta per molti degli utilizzi che vengono fatti di Twitter: creativi, fotografi e giornalisti apprezzeranno sicuramente Twitter Article o Twitter Notes (e che richiamerebbe Facebook Notes) che sia – ancora non è chiaro quale sarà il nome – che permette di creare post più lunghi che permettono la coesione tra tutta una serie di contenuti scritti, foto e video. Come rivelato da Jane Manchun Wong, nota per anticipare le novità delle app, si tratta di una questione da monitorare.

“Twitter Article” is referred to as “Note” in some places “Twitter Notes”… Sounds familiar, I wonder where else I heard “Notes” from… 🤔 pic.twitter.com/NipuBOiEYw — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 4, 2022

Twitter Article, la nuova funzione per thread lunghi

La natura di questa nuova funzionalità facilita senza dubbio il lavoro di chi fornisce notizie e, per farlo, rimane sulla piattaforma. Dagli screenshot – come anche Digitaltrends ha notato – emergono una serie di peculiarità che la nuova funzione, così per come è pensata in questo momento, presenta: la possibilità di aggiungere intestazioni e di formattare il testo; lo spazio apposito per aggiungere foto, gif, video e tweet con limiti precisi (fino a quattro foto, una gif, un video). Wong nota come sembra esserci anche quella che viene identificata come “Modalità Focus” che permette di ingrandire andando a nascondere le barre laterali.

In attesa che la funzione venga lanciata, comunque, queste succulente anticipazioni fanno sicuramente piacere a chi su Twitter – per lavoro o per diletto – e che vuole avere più spazio per esprimersi in maniera semplice. Se e quando tutti avranno a disposizione questa funzione verrà automatico scrivere più thread e dare una nuova forma ai contenuti creativi e di informazione.