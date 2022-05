Google ha appena semplificato la modifica delle password violate

La piattaforma sta mantenendo la sua promessa di permettere all’Assistente Google di aiutare gli utenti a modificare le password dopo che sono state violate. In poche mosse, l’assistente virtuale dovrebbe riuscire ad occuparsi di te, impostando una nuova password in pochi istanti dopo averti comunicato che si è verificato un problema. La società ha annunciato tale funzionalità già l’anno scorso, ma ora è iniziato il lancio, poiché i proprietari di Android hanno iniziato a individuare la funzionalità sui loro dispositivi. Le notifiche per le password rubate non sono una novità: Google Chrome le ha spinte da molto tempo, ma il processo per crearne una nuova in caso di violazione era molto complesso. Veniva, infatti, richiesto al proprietario del dispositivo di accedere autonomamente al sito Web interessato e reimpostare la password manualmente. Come rilevato da Max Weinbach di Android Police sul suo profilo Twitter, il nuovo aggiornamento dell’Assistente Google semplifica questo processo indirizzando l’utente direttamente alle impostazioni della password del sito con la password compromessa.

L’Assistente di Google ti aiuta nella modifica delle password violate

Max Weinbach di Android Police sul suo profilo Twitter annuncia che il nuovo aggiornamento dell’Assistente Google semplifica il precedente meccanismo di modifica e reimpostazione della password perché porta l’utente direttamente alle impostazioni della password del sito con la password violata: «L’Assistente Google è in grado di modificare le password violate > > > > >».

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5 — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 3, 2022 Questa nuova funzionalità aveva bisogno di essere implementata con gradualità, ma ora pare che stia davvero funzionando, dato che molti utenti l’hanno individuata sui loro dispositivi. Gli utenti, poi, possono lasciare a Google il compito di creare una password, così, da aggiungerla al proprio portachiavi password personale. Il nuovo aggiornamento dell’Assistente Google è ancora in fase di lancio e ci vorrà ancora un po’ di tempo affinché venga adottato universalmente. Infatti, dato che ogni singolo sito Web ha una gestione di reimpostazione della password differente, tutti dovranno comunicare con Google sull’automazione delle proprie pratiche. Solo pochi siti Web, per ora, sono compatibili con la funzione, ma man mano che sarà disponibile per più utenti di dispositivi Android, più siti verranno aggiunti. La nuova funzione sarà operativa solo nell’app del browser Web Chrome e quest’ultimo, anche se popolare, non è l’unica opzione per gli utenti Android. Pertanto, chi desidera utilizzare la funzione della password dell’Assistente Google dovrà passare a Chrome, altrimenti dovrà accontentarsi dei modi di gestione delle password violate preesistenti.

Come puoi scoprire se il tuo telefono Android ha l’aggiornamento? Ti basterà andare nelle impostazioni della password di Chrome. Una volta lì, alcuni siti avranno i fumetti dell’Assistente Google accanto a «Cambia password» invece della casella con la freccia. Le bolle comunicano che il sito è supportato dalla nuova funzionalità.

Foto IPP/imagostock