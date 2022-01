Su Twitter sono in fase di test i video di risposta in stile Tiktok

Si chiamano Tweet Takes – così li ha soprannominati l’azienda stessa – e sono dei nuovi formati video in risposta ai tweet. Si tratterà di vere e proprie video reaction su Twitter che gli utenti potranno allegare ai propri tweet o utilizzare in risposta ad altri tweet. La nuova funzione, come si vede dalle immagini rilasciate finora, sarà utilizzabile cliccando – in aggiunta alle possibilità che già vengono offerte – “Quote Tweet with reaction”. Vediamo come funzionerà e cosa aspettarci da questa nuova possibilità data con Tweet Take che, di fatti, lo porta un passo più vicino alla struttura di TikTok.

Tweet reaction videos can now start on Twitter! Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh — Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022

LEGGI ANCHE >>> Così i QAnon aggirano le regole di Twitter per diffondere disinformazione

Bye Fleets, welcome Tweet Take

Cos’è un Tweet Take? Di fatti, si tratta di un video o una foto che possono essere utilizzati retwittandoun altro contenuto in risposta. Il risultato è quello di avere una reaction video – proprio come quelle su TikTok – o foto. Dopo il naufragio di Fleets – che permetteva agli utenti di condividere i tweet con il proprio commento in formato schermo intero – cancellata ad appena un mese dal lancio, le reaction video sembrano un nuovo tentativo di coinvolgere gli utenti uscendo dalle dinamiche classiche della piattaforma.

io dopo un anno senza twitter che vedo gli spazi chiedendomi dove siano finiti i fleet pic.twitter.com/bxFiZQklXa — savuarferr (@carmelitarutto) January 3, 2022

A un mese dal lancio dei Fleets c’è stata anche qualche protesta dopo che sono venuti a mancare, ma Twitter sembra già averli archiviati senza possibilità di appello a favore dei nuovi arrivati.

Come funzionano i Tweet Takes, le reaction video su Twitter

I Tweet Take, così come sono stati presentati da Twitter, appariranno nella timeline principale degli utenti così come ora compare qualsiasi altro tweet. Sarà impossibile non notare la differenza, considerato che i video compariranno in modo diverso rispetto al solito retweet. Attualmente la funzione è in fase di test e non è noto se e quando verra rilasciata per tutti quanti gli utenti della piattaforma. Rimane evidente l’intenzione di entrare in competizione con TikTok e con tutte le altre piattaforme che, poco alla volta, stanno dando sempre maggiore importanza al linguaggio video rispetto a qualsiasi altra tipologia di contenuto.

La direzione più “creator-friendly” che sta prendendo Twitter – come sottolineato anche da Engadget – desta preoccupazione per alcuni utenti (proprio come è accaduto con i Fleets). Il punto è l’abuso di questa nuova possibilità, che potrebbe favorire chi vuole molestare gli altri utenti. Già attualmente i tweet che permettono di citare gli altri utenti risultano essere utilizzati per schernire e bullizzare gli altri, nonostante Twitter abbia lavorato per scoraggiare a più riprese il fenomeno.

(Immagine copertina da Twitter)