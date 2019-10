Nel tentativo di far desistere la minaccia di impeachment, Donald Trump ha dichiarato che rilascerà la trascrizione della sua telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Garantendo che lui è assolutamente d’accordo però commette una gaffe che avrà fatto alzare il sopracciglio a Vladimir Putin: ha infatti detto che il presidente ucraino è «il nuovo presidente russo».

La nuova gaffe di Trump: definisce il presidente ucraino come «il nuovo presidente della Russia»

Che la geografia non sia proprio il suo forte Donald Trump l’ha dimostrato più volte: tra le gaffe più recenti quella sul percorso del tornado Dorian, poi del muro al confine del Colorado. Anche con i presidenti commette qualche errore, come per esempio quando ha più volte storpiato il nome presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte in “Giuseppi”. Ora le gaffe sembrano intrecciarsi. Annunciando ai giornalisti che rilascerà la trascrizione vera della sua telefonata con Volodymyr Zelensky, insistendo quindi che le parole riportate dal whistleblower che ha innescato lo scandalo e poi da Adam Schiff di fronte al congresso siano «completamente inventate», ha definito il presidente ucraino come «un brav’uomo», ma ha anche detto che è russo. Non un russo qualsiasi ma «il nuovo presidente russo».

In which Donald Trump refers to Ukrainian President Volodymyr Zelensky as "the new Russian president — a good man." pic.twitter.com/V9oENJh1SU — Aaron Rupar (@atrupar) October 28, 2019

