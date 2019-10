Trump vuole costruire un muro tra Colorado e Messico (ma il Colorado non confina con il Messico)

La cosa più divertente in tutta questa storia è il tweet che qualche ora fa, il senatore Patrick Leahy ha lanciato sulla piattaforma di Jack Dorsey. Si tratta di un’immagine degli Stati Uniti d’America e degli Stati a confine con il Messico. Una linea nera ricalca il confine del Colorado che, tuttavia, non sfiora nemmeno lo stato centroamericano. Il tutto perché qualche minuto prima, il presidente Usa Donald Trump aveva detto: «Stiamo per costruire un muro in Colorado. Un bellissimo muro. Un muro grande che funzionerà davvero».

Trump ridisegna i confini del Colorado

Non si capisce a cosa dovrà servire un muro in Colorado, dal momento che lo stato non confina con il Messico e visto che l’obiettivo dei muri di Trump è da sempre stato quello di bloccare gli ingressi dei migranti provenienti dal centro e dal sud America negli Stati Uniti.

Il muro in Colorado e il tweet ironico di Patrick Leahy

E infatti il senatore Patrick Leahy, che non pecca in senso dell’umorismo, ha anche fatto un’altra modifica alla cartina geografica. Il confine sud del Colorado è con il New Mexico (che però è uno dei 50 Stati che compongono gli Usa) che, sulla cartina geografica del senatore, diventa semplicemente Mexico, con la cancellazione dell’aggettivo New con lo stesso pennarello nero con cui aveva ridisegnato i confini degli Stati Uniti.

Donald Trump è tornato a parlare di muri tra Usa e Messico. Ma lo ha fatto dando per avviata un’opera in Colorado che non avrebbe senso fare. Pertanto, ciò dimostra lo stato confusionale nel quale versa il presidente americano sull’argomento: una promessa che ha portato avanti nella sua campagna elettorale nel 2016 e che adesso, vista l’opposizione del Congresso, sta faticando a realizzare.