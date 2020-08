Convention repubblicana, McEnany svela il lato umano di Trump

È il Trump umano di Kayleigh McEnany la sorpresa più grande della terza serata della convention repubblicana in vista delle elezioni presidenziali americane del 2020. Tra interventi che attaccano i democratici come alleati della Cina, governatori che minacciano la fine degli Stati Uniti se vincerà Joe Biden e nel bel mezzo della più grande protesta nel mondo dello sport dai tempi di Tommy Smith e Mohammed Ali, spunta infatti a sorpresa l’intervento della portavoce della Casa Bianca che racconta un lato umano del presidente che neanche i figli avevano messo in evidenza.

Il Trump umano di Kayleigh

Nel suo intevento alla convention del GOP Kayleigh McEnamy ha rivelato come il presidente le sia stato vicino anni fa quando decise di sottoporsi a mastectomia preventiva per evitare il rischio del cancro al seno. Un modo per respingere le critiche sul ricorso della Casa Bianca contro ObamaCare che rischia di portare via le copertura a milioni di americani con le famigerate “condizioni preesistenti”, ma anche di mostrare un Trump umano che finora neanche i figli erano riusciti a raccontare. Solo la first lady Melania aveva descritto questa parte del presidente, che ieri al termine del discorso della terza moglie si era addirittura commosso.

Il Trump umano e i sondaggi

Se questa nuova chiave di Trump umano funzionerà o avrà anche solo semplicemente un seguito lo diranno le prossime settimane. Quel che è certo è che gli ultimi sondaggi sembrano molto favorevoli. Secondo l’ultima rilevazione di Rasmussen infatti si assottiglia sempre di più infatti il vantaggio di Joe Biden, che avrebbe appena un punto di vantaggio su Trump con il candidato democratico alla presidenza che sarebbe al 46% contro il 45% del presidente. E se è vero che Rasmussen è storicamente più vicino all’attuale inquilino della Casa Bianca, lo stesso sondaggio la scorsa settimana vedeva Biden ein testa di quattro punti, 48% a 44%. Un calo preoccupante per l’ex vice di Barack Obama che è sempre stato in vantaggio in ogni sondaggio ma che tocca con il 46% di questa settimana il suo livello di sostegno più basso di sempre, mentre Trump non è mai andato oltre il 45%.