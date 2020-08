Donald Trump Jr alla convention GOP: «Biden è come il mostro di Loch Ness»

Donald Trump Junior è intervenuto durante la prima serata della convention GOP (repubblicana) del 24 agosto per supportare la rielezione del padre. Ovviamente, non sono mancati gli attacchi contro il candidato democratico Joe Biden, che Trump Jr ha chiamato mostro di Loch Ness.

Durante il discorso, Donald Trump Jr ha avvertito gli elettori repubblicani che Biden si sarebbe avvicinato all’estrema sinistra radicale e che, se eletto, fermerebbe la ripresa economica del Paese.

«Joe Biden è praticamente il mostro di Loch Ness della palude», ha detto Trump Jr incitando la folla. «Nel corso dello scorso mezzo secolo, è stato lì a nascondersi. Tira fuori la testa ogni tanto per candidarsi alla presidenza poi sparisce e non fa molto nel frattempo», ha continuato.

LEGGI ANCHE>Trump apre la convention repubblicana: “Perdiamo solo con i brogli”

I punti principali del discorso di Donald Trump Jr durante la convention

Parlando dall’auditorium Andrew W. Mellon di Washington D.C., il primogenito di Trump e uno dei membri più attivi della campagna elettorale del presidente, ha detto che gli americani dovrebbero imparare dal passato e notare che i democratici stanno cercando di «cancellare» i padri fondatori, demolendo statue e monumenti in un progetto che ha lo scopo di «dimenticare le persone che hanno costruito la nostra grande nazione».

Una parte del suo discorso, inoltre, si è concentrata sul fatto che i tech giants «censurano le idee conservatrici», un’accusa mossa diverse volte dai repubblicani più agguerriti, anche durante l’udienza antitrust dello scorso mese.

«Tutto questo deve finire», ha detto Donald Trump Jr durante il suo discorso. «La libertà di espressione era una volta un valore liberale, almeno prima che la sinistra radicale se ne è impossessata. Ora il partito repubblicano è la casa della libertà di pensiero».

Parlando di Joe Biden, Trump Jr ha definito il suo approccio con la Cina debole e problematico, dicendo che da senatore e vice presidente il democratico non ha mai fatto niente per contrastare l’ascesa di Pechino o trovare un’intesa commerciale per favorire gli americani medi.