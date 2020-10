Trump ha sintomi «simili a quelli dell’influenza» e appare «letargico»

Oggi la notizia che tiene banco è sicuramente Trump positivo coronavirus. Se stamattina ha insospettito nella prima comunicazione del medico del presidente Usa l’assenza di accenno alla stomatologia, ora qualche notizia in più in tal senso potrebbe averla data il New York Times. Il celebre e prestigioso quotidiano riporta che – secondo alcune fonti – Trump starebbe mostrando sintomi simili a quelli di un raffreddore e che ieri sera avrebbe mostrato segni di letargia nel corso di un evento al quale ha partecipato.

Trump sintomi coronavirus: influenza e letargia

Dopo l’annuncio su Twitter dato da Trump in persona – «La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!» – e il retweet della First Lady Melania Trump con gli stessi identici toni – «Come è successo a troppi americani quest’anno, io e il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid. Ci sentiamo bene e abbiamo rimandato i nostri impegni. Siate certe che staremo al sicuro e supereremo questo insieme» – arrivano le prime notizie sugli effettivi sintomi di Trump col Covid. Si parla di «sintomi simili a influenza, ma segnali di letargia» che, in particolare, sarebbe risultata evidente ieri sera nel corso di una raccolta fondi per la sua stessa campagna elettorale alla quale il presidente ha partecipato al golf club di Bedminster, New Jersey.

Trump in contatto con cento persone ieri sera

Un testimone presente all’evento di raccolta fondi della serata di ieri ha riferito che il presidente degli Stati Uniti sarebbe entrato in contatto con circa cento persone risultando «letargico», quindi visibilmente spossato e stanco. Intanto alcuni funzionari dell’amministrazione Trump hanno parlato della possibilità che venga girato un video dal presidente in persona per rassicurare i cittadini sulle sue condizioni di salute, annunciando anche che le funzioni del governo non sono interrotte e ribadendo il fatto che lavorerà in quarantena. Le ultime news arrivate dal medico della Casa Bianca sono la conferma che sia il presidente che la First Lady stanno bene. Considerata l’età di Donald Trump – 74 anni – la situazione andrà tenuta sotto controllo.