Trump gela i democratici: “Se perdo vediamo cosa succede”

Si complica la situazione negli Stati Uniti con la dinamica tra Trump e il voto che apre l’interrogativo sul fatto se il presidente accetterà l’eventuale sconfitta. Mercoledì infatti il presidente si è rifiutato di dire cosa farà se il 3 novembre dovesse perdere la sfida con Joe Biden.

“Vedremo cosa succederà”. Questa la risposta di Trump alla domanda di un reporter se volesse garantire una pacifica transizione dei poteri in caso di sconfitta. Una frase che riapre i timori dei democratici sul rapporto tra Trump e il voto che rischia di far saltare uno dei capisaldi della democrazia americana. Un rifiuto, quello del presidente, che era già stato esplicitato prima delle elezioni del 2016, quando per mesi Trump aveva definito “truccato” il voto fino al giorno della sua vittoria. Frasi che fanno tornare alla mente anche le dichiarazioni delle scorse settimane in cui il presidente più volte ha ammiccato all’idea di essere presidente oltre i due termini da sempre simbolo della democrazia Usa. Il rifiuto di garantire un passaggio dei poteri pacifico e senza disordini ha scatenato polemiche e reazioni preoccupate da parte soprattutto di giornalisti e commentatori, molti dei quali hanno definito la riposta di Trump, “la più preoccupante mai sentita negli ultimi anni di storia degli Stati Uniti”. Soprattutto alla luce della situazione di forte tensione sociale e politica che si respira già in varie città americane.

Never before has there been an exchange with a US President like this. God willing, never again.

“Will you commit to a peaceful transfer of power after the election?”

President Trump: "We're gonna have to see what happens."pic.twitter.com/UTPXigckVt

— ian bremmer (@ianbremmer) September 23, 2020