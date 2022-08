Come riconoscere la truffa PayPal in cui tante persone stanno cascando in questi giorni

Negli ultimi giorno c’è una caso di smishing relativo a uno dei servizi di trasferimento denaro più famosi al mondo. Della truffa PayPal, andando a guardare sui social, si parla da qualche giorno e sono arrivate una serie di segnalazioni. In particolare, un utente ha reso noto di essere stato vittima di una truffa che – sfruttando il nome della celebre azienda – è stato attenzionato rispetto a un inesistente problema di sicurezza relativo all’account.

>>> #PayPal della mia banca di addebiti assurdi. Ho bloccato immediatamente la carta e contattato paypal via telefono, dicono che stanno chiamando in tanti. Chiuso mio account e aperto contenzioso. La tempestività è tutto.

Scusate ma sono ancora scosso. Date massima diffusione — Claudio Ruzza (@Claudi0Ruzza) August 25, 2022



Truffa PayPal, attenzione alle modalità di comunicazione

Prima di approfondire quello che sta succedendo in questi giorni, un avvertimento: PayPal comunica tramite l’applicazione o canali ufficiali quando si tratta di comunicazioni importanti. L’utente che ha segnalato, in giornata, la truffa PayPal scrive che ha ricevuto un messaggio che diceva che «qualcuno sta cercando di cambiare la password del mio account, poi una chiamata da un BOT che dice di digitare 1 se non ero io ad aver richiesto la modifica».

Una volta fatto come avverte il bot, l’utente afferma di aver ricevuto una serie di notifiche dalla banca con tutta una serie di addebiti molti alti: «Ho bloccato immediatamente la carta e contattato paypal via telefono, dicono che stanno chiamando in tanti». Secondo la testimonianza, quindi, sarebbero un po’ le persone che cascano in questa truffa che, a partire da un sms, convince a telefonare (metodologia non propria a PayPal).

La smishing svuota conti Paypal

Come funziona questa truffa svuota conti PayPal lo ha segnalato anche TecnoAndroid, che ha fornito anche il testo del messaggio incriminato. Si parla di attività insolite sul conto con la notifica al presunto pagamento mai avvenuto che, seguendo le istruzioni, si può bloccare. Facile cascarci anche in questo caso, visti i presupposti.

L’avviso può sembrare plausibile e fa paura, considerato che l’utente vede messo a rischio l’account tramite cui dispone del proprio denaro e si vede notificare un pagamento già in corso che va bloccato tempestivamente. Il testo del messaggio a cui bisogna prestare la massima attenzione è il seguente:

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal