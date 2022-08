Attenzione alla truffa nelle stories che promette un iPhone 13

Nella truffa stories iPhone 13 è stato coinvolto anche Giornalettismo. Proprio nella giornata di oggi tra le storie in cui viene menzionata la nostra testata è comparsa quella che vedete in copertina e, come emerge facendo una ricerca in rete, non siamo certo gli unici. Siamo di fronte all’ennesima truffa Instagram che, tramite tag che arrivano da profili fake, provano a indurre gli utenti a cliccare su uno dei link truffa che abbiamo tutti imparato a conoscere.

(2/2) Il #link porta a una pagina web #trappola tramite la quale i #truffatori ci ruberanno sia i dati inseriti che i soldi pagati, senza che riceveremo mai l’#iPhone promesso. — M.Camisani-Calzolari (@marcocc) August 17, 2022



LEGGI ANCHE >>> Amazon Web Services e la truffa delle celebrità che sponsorizzano caramelle gommose al CBD

Truffa stories iPhone 13, come riconoscerla

Nella storia in cui Giornalettismo è stato menzionato, così come in quella che compare nel tweet che – già questa mattina – segnalava i tentativi di inganno in corso, troviamo giovani donne che mostrano un iPhone e quello che dovrebbe essere un documento che attesti la vincita. Come sottolinea anche Marco Camisani Calzolari di Striscia La Notizia, la truffa attraverso le menzioni nelle storie Instagram è l’ennesima esca per coloro che non hanno così tanta dimestichezza con la tecnologia e con i social network.

Abbondano, in queste giornate, i profili fake che taggano utenti e testate giornalistiche in foto come quelle che vedete sopra fingendo che la persona sia stata scelta per vincere un iPhone 13 che potrà ottenere cliccando sul link in bella vista, presente sempre sotto lo stesso formato grafico (ulteriore indizio del collegamento tra le due menzioni, seppure le due immagini siano leggermente diverse).

Cosa succede cliccando sul link?

Cliccando sul link, come sempre accade in casi come questi, l’utente viene ricondotto a una pagina web trappola grazie alla quale gli scammer rubano i dati inseriti. In un caso come questo, qualora fosse formulata anche una richiesta di denaro, potrebbe esserci anche un furto di soldi. Tracce dell’iPhone promesso? Nessuna, ovviamente.