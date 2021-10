La truffa del messaggio in segreteria dal numero che inizia con «899»

I truffatori ne sanno una in più del diavolo e trovano sempre un modo per far abboccare le proprie prede

Quante volte vi sarà capitato di ricevere un messaggio o una chiamata da un numero che non avevate in rubrica? Incidenti d’auto nei quali si è coinvolti senza saperlo (semplicemente perché mai verificatisi), link per attivare promozioni premio, inviti ad ascoltare dei messaggi in segreteria telefonica. Quest’ultimo esempio è quello della truffa di cui stiamo per parlarvi: un SMS che invita a chiamare un numero che inizia con 899 per ascoltare il proprio messaggio.

Non ascoltare nessun messaggio al 899, è una truffa

Se in questi ultimi giorni, ma anche in passato e in futuro, hai ricevuto o riceverai un messaggio con scritto «Chiama e ascolta il tuo messaggio al numero 899…», occhi aperti. Per i nativi digitali o anche per chi – più comunemente – ha dimestichezza con le diverse strategie che i truffatori utilizzano per adescare le proprie prede, che il messaggio sia un fake si vede lontano un miglio. Poche informazioni, pochi riferimenti e nessuna ragione per cui una persona debba chiamare un numero esterno a quello di riferimento della propria compagnia telefonica, per poter ascoltare un messaggio in segreteria.

Ad accreditare l’ipotesi secondo cui l’invito tramite SMS a chiamare l’899 (inviato da un numero meno sospetto che inizia con 376) sia una truffa ci pensa telGuarder, piattaforma online nata proprio con lo scopo di raccogliere le segnalazioni di tutti quei numeri telefonici un po’ sospetti, dai quali riceviamo quasi con cadenza mensile un messaggi-trappola. In particolare, sul numero in questione sono state fatte ben 7844 ricerche e molte di queste soltanto nell’ultima settimana. Il 9 ottobre un utente scrive: «Ho chiamato il numero perché diceva che avevo un messaggio in segreteria invece si sono fregati 6 euro in meno di 1 minuto… Fate attenzione!». In un altro messaggio si legge «Mi è arrivato un messaggio in segreteria e nel provare a capire cosa diceva visto che parlava a bassa voce ho riprovato a sentire il messaggio e alla fine mi sono stati presi 12,20 €! Fate attenzione!».

Dunque, l’invito è quello di prestare la massima attenzione, di non chiamare per nessuna ragione né il numero da cui si è ricevuto il messaggio né quello contenuto all’interno dell’SMS. Infine, bloccare il numero e diffondere la voce con i propri familiari e conoscenti. Perché mentre voi siete qui a leggere quest’articolo, qualcuno di più anziano ha già chiamato per ascoltare il suo messaggio in questa (inesistente) segreteria telefonica.