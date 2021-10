Mara Venier non ha mai parlato di investimenti né tanto meno investito e guadagnato in bitcoin, si è solo trovata protagonista di una truffa

Non è certamente la prima volta che Mara Venier si trova, suo malgrado, ad essere protagonista di una bufala. Stavolta è stata lei stessa a denunciare la questione tramite il suo profilo Instagram. Si tratta di una storia che vede coinvolta non solo lei ma anche – come scrive – Damiano dei Måneskin e Monica Bellucci. False sono le interviste a questi personaggi così come il fatto che Mara Venier abbia mai investito, dando vita a una vera e propria bufala bitcoin Mara Venier che la diretta interessata ha già ampiamente.

LEGGI ANCHE >>> La bufala di Paolo Bonolis ricoverato dopo aver partecipato allo spot per la campagna vaccinale

Citati i Måneskin per chiarire la bufala bitcoin Mara Venier

View this post on Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La fonte della bufala – ovvero l’articolo a cui la Venier fa riferimento con i suoi screen – è scomparsa dalla rete e la pagina del sito che ospitava il testo non è più raggiungibile. «Tutto falso mai fatto investimenti Bitcoin mai intervistato Monica Bellucci o Damiano – scrive la Venier – mai parlato di investimenti». Mara Venier, quindi, non ha mai parlato di investimenti e non ha mai – come invece c’è scritto nell’articolo – “depositato 250€ e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto!”. Il tutto si conclude con una citazione della canzone vincitrice di Sanremo, «siete fuori di testa».

Il testo dell’articolo – che parla di Mara Venier utilizzando il maschile – fornisce già qualche indizio rispetto alla mancata veridicità di quanto si afferma e sembra prodotto più di un procedimento automatizzato che di mano umana. I follower di Mara Venier hanno molto apprezzato la segnalazione della truffa fatta dalla conduttrice e non mancano, tra i personaggi famosi – compreso il giornalista Alberto Matano -, quelli che dicono di aver vissuto un’esperienza simile (ovvero la loro figura utilizzata per truffare le persone).