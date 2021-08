La bufala di Paolo Bonolis ricoverato dopo aver partecipato allo spot per la campagna vaccinale

Paolo Bonolis è stato ricoverato, ma nel 2014, e quello a cui i no vax stanno alludendo sui social non ha alcuna base concreta

No, Paolo Bonolis non è ricoverato in seguito alla somministrazione del vaccino anti Covid dopo aver partecipato allo spot Rai per la campagna vaccinale “Riprendiamoci il gusto del futuro”. I no vax e chi lancia loro le solite esche stanno facendo disinformazione basandosi su un fatto che è accaduto nel 2014. Insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo italiano – tra cui Ambra Angiolini, Mara Venier, Amadeus e J-Ax – Bonolis ha partecipato allo spot della Rai per incentivare le persone a vaccinarsi così da tornare quanto prima – o almeno provarci – alla vita come la conoscevamo prima della pandemia e proprio per questo gira la bufala Paolo Bonolis ricoverato.



LEGGI ANCHE >>> Cosa ha detto veramente Fauci sui vaccinati che contagiano

Paolo Bonolis ricoverato e gli effetti retroattivi del vaccino

La Venier? Bonolis? Chi? Quelli dello spot “senza esitare facciamoci il vaccino” ?😏 — Ross (Out Of House) (@rscalt76) August 3, 2021

L’ironia nei toni di determinati tweet è palese. Peccato solo che la notizia di Bonolis ricoverato a cui molti fanno riferimento risale a sette anni fa, precisamente nel 2014. Sono ancora disponibili sul web – digitando “Paolo Bonolis ricoverato” – alcuni articoli scritti nel mese di luglio che fanno riferimento a questo malore. Un ricovero che, spesso, non viene contestualizzato al periodo cui fa riferimento. Come riporta anche Bufale.net ci sono una serie di fonti accreditate che fanno riferimento al ricovero ma sono tutti articoli che risalgono al 2014.

“Paolo Bonolis ricoverato”, però, era un titolo troppo ghiotto visto il suo legame con lo spot Rai per la campagna vaccinale e il suo essersi vaccinato. Talmente tanto da attualizzare la questione e, sui social, ipotizzare malori inesistenti e dei quali non si ha nessun tipo di riscontro diretto da fonti credibili. Di questa storia si parla già dalla scorsa settimana e, nonostante la mancanza di conferme, ancora oggi sui social c’è chi continua a citarla come se fosse vera.