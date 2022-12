Tripadvisor non è solo recensioni di ristoranti e locali | Viaggiare Informatici

Quanto costa viaggiare in giro per il mondo? Tanto, la maggior parte delle volte troppo – per molte persone – ma ci sono dei trucchetti utili, partendo dallo smartphone che abbiamo in mano tutti i giorni, per risparmiare girando. Di uno di questi, Tripadvisor – che è maggiormente conosciuto per le recensioni di ristoranti e locali – ci hanno parlato Andrea Petroni di Vologratis e Danilo Sesini di @dany_the_traveler. L’applicazione è infatti utili per comparare i prezzi quando si tratta di viaggiare.

Non solo recensioni di ristoranti e locali: le altre funzioni di Tripadvisor

«Tripadvisor è l’app migliore per comparare i prezzi e, allo stesso tempo, avere dei riscontri sui feedback », esordisce il travel creator Sesini ai microfoni di Giornalettismo. Tante volte, però – come fa giustamente notare Petroni – non è sufficiente considerare solo il prezzo e su Tripadvisor è possibile sapere molto più di questo: Tripadvisor, infatti, «si possono vedere tutti i feedback che hanno già visitato determinati posti».

C’è, inoltre, uno strumento che Tripadvisor offre e che permette di semplificare le comunicazioni. Esiste la possibilità di creare una guida di viaggio da condividere con i propri amici, come conferma Sesini: «Tu potrai assolutamente condividere tutti i viaggi che hai a disposizione con gli amici, rendendoli pubblici». Tripadvisor, quindi, può essere anche un vero e proprio diario di viaggi: «C’è un pool di ragazzi esperti nel forum – approfondisce il travel creator -: tu puoi dare consigli a tutti e ricevere risposte immediate su qualsiasi tipo di argomento».

Cosa vuol dire? Che, chi vuole, può sfruttare Tripadvisor non solo per le recensioni dei ristoranti e dei posti in cui – generalmente – si beve e si mangia ma anche per alberghi, attività in giro per il mondo e luoghi. Scambiarsi informazioni in questo modo garantisce – in un ambiente controllato e a riparo da recensioni false – la possibilità di scoprire dati reali su quello che ci interessa.