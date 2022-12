Su TikTok si è diffuso il simpatico trend #datingwrapped che, per chi lo segue, è un momento per riepilogare le frequentazioni del 2022 con il supporto di una presentazione al pc. Video spesso ironici e simpatici. Non per tutti: c'è chi ha definito il trend squallido e offensivo. Ma perché?

Ecco cosa devi sapere sul trend di TikTok #datingwrapped, che non è solo femminile e non si intitola «Ecco quanti me ne sono fatti»

Il trend dating wrapped di TikTok mette alla gogna i ragazzi? No, o meglio, sì per alcuni. Il trend è molto semplice: riprendendo lo #SpotifyWrapped, gli utenti di TikTok che lo seguono si filmano mentre condividono le proprie statistiche sulle frequentazioni di questo 2022, il tutto racchiuso in una bella (e amatoriale) presentazione di Microsoft PowerPoint o di Canva. Alcuni di questi dati includono il numero dei primi appuntamenti, il luogo in cui si sono incontrati, il tipo di attività svolte durante l’appuntamento e il numero di appuntamenti con una sola persona. Per aggiungere un po’ di pepe in più, alcuni hanno incluso anche il numero di persone che hanno scaricato nell’ultimo anno e per quante persone sono state male.

Ora l’hashtag #datingwrapped ha 37,5 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Il trend di TikTok dating wrapped non è solo femminile

Lo ha fatto il tiktoker @francioposa per presentare le sue imitazioni; è stato fatto quest’estate tra vari gruppi di amici per presentare ciascuno la propria proposta di meta per le vacanze estive.

Anche nel caso del trend #datingwrapped, l’occorrente è simile: un pc, una presentazione su Canva, qualche grafico a torta che sa molto di scuola, qualche elemento di contesto con cui poter ironizzare, un effetto vocale inserito in fase di editing – che eguaglia la voce di tutti coloro che seguono il trend – e delle conclusioni simpatiche.

Nulla di pericoloso e squallido.

Riguarda le donne, riguarda gli uomini e riguarda le persone che – in generale – tra il sarcasmo e la verità hanno trovato un modo simpatico per riassumere le loro frequentazioni di quest’anno. Ecco due esempi piuttosto emblematici (non a caso, uno di una ragazza e uno di un ragazzo):

Evviva video di questo tipo. Dove i ragazzi e le ragazze parlano liberamente delle loro frequentazioni: che se una persona ha otto frequentazioni in un anno non ci serve sapere quale sia il suo genere per additarla con quelle offese di cattivo gusto che ancora oggi purtroppo vengono troppo spesso utilizzate. Sono affari di quella persona e delle sue frequentazioni. Evviva che stiamo sdoganando questi aspetti, che non vuol dire non avere il senso del pudore – anche perché non tutti prendono allo stesso modo la fine di una frequentazione e non tutti sono a loro agio nel ripercorrerle – ma accettare che – in fondo – viviamo tutti la stessa vita. Abbiamo a che fare con le stesse persone. Interrompiamo le relazioni pressoché tutti allo stesso modo.

TikTok: ma ancora è il social delle challenge pericolose?

Nel caso di questa notizia, le narrazioni possibili sarebbero state due: la prima è l’ormai tradizionale storia dell’«app cinese che ha dato l’ennesima prova di essere ancora quella delle challenge pericolose, delle cose frivole, dei video poco etici, delle sfide che possono portare alla morte» – colpo di tosse – a quando risale, precisamente, l’ultimo caso verificato di morte a causa di una challenge di TikTok?

La seconda narrazione invece è quella che abbiamo provato a costruire, risalendo anzitutto alla fonte: esiste l’hashtag #datingwrapped? Sì. Okay, guardiamo quanti più video possibile per verificare se effettivamente ci sia qualcosa di offensivo e pericoloso. No.

Poi, qualcuno ne ha già parlato? Sì, la testata britannica Independent, in un articolo intitolato: «Il trend di TikTok Dating Wrapped è caratterizzato dalla condivisione delle frequentazioni migliori e peggiori del 2022». La testata racconta il trend in chiave simpatica, passando in rassegna – come abbiamo fatto noi – alcuni esempi inglesi e concludendo quasi con un incoraggiamento a un pt.2 per l’anno prossimo: «Sebbene il 2022 sia stato chiaramente pieno di alti e bassi per molte persone e per la loro vita sentimentale, il trend Dating Wrapped di TikTok può essere una chiara lezione per cercare di non commettere gli stessi errori l’anno prossimo. Oppure fatelo, perché sarà una presentazione molto divertente nel 2023». Insomma, chi incoraggerebbe pubblicamente qualcosa se quel qualcosa fosse pericoloso? Nessuno.

Eppure, la testata italiana Il Giornale – nel dare la notizia del trend – ha titolato la notizia come «challenge femminile» per poi parlare nell’articolo anche di video da parte di ragazzi, dando risalto al sentiment di diverso tipo emerso nei video delle ragazze e in quello dei ragazzi, invece «inondati di critiche e accusati di misoginia e sessismo».

Due facce della stessa medaglia? No, forse, solo un po’ di attenzione a scavare nelle notizie.