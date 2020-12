Moto 3-Juve 0: così un pilota è diventato un meme

Un martedì difficile in casa Juventus. Poco prima della disfatta (con polemiche arbitrali) dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina, a Vinovo era arrivata la notizia della decisione del Collegio di garanzia per lo sport: accolto il ricorso del Napoli. Dunque, il match inizialmente dato per vinto a tavolino ai bianconeri si dovrà rigiocare. Tolto anche il punto di penalizzazione ai partenopei. In attesa di scoprire la data del recupero (si parla del 13 o 20 gennaio, ma addirittura anche del mese di maggio) c’è un’immagine diventata virale nelle ultime ore e che vede protagonista Tony Arbolino.

Il giovane pilota della Honda, nella classe Moto 3, si rese protagonista di un’immagine che ora si è trasformata in un boomerang. Era il 4 ottobre scorso, il Napoli non si era presentato all’Allianz Stadium per tutte le vicende che conosciamo. I bianconeri, però, erano comunque scesi in campo per il riscaldamento. E, tutto d’un tratto, dalla tribuna si vede un giovane fare il gesto del 3-0 con le mani. Insomma, segnava soddisfatto il punteggio del match vinto a tavolino.

Tony Arbolino, il pilota diventato meme nel martedì più difficile dalla Juventus

E non era un tifoso qualunque. All’epoca, era il 4 ottobre, gli impianti erano ancora aperti per un massimo di mille spettatori. E tra loro, quella sera all’Allianz Stadium, c’era anche Tony Arrolino.

Il giovane (20 anni compiuti lo scorso agosto) pilota della Honda nel mondiale di Moto 3 si era mostrato deluso sui social per via del match non disputato. Prima della pubblicazione su Instagram, però, era stato immortalato mentre posava facendo il segno del 3-0 a tavolino.

La doppia ‘sconfitta’ bianconera

Un’immagine come tante che, però, ora è diventata meme virale nel classico cliché dei social. Perché nel giro di poche ore, in un martedì da dimenticare per i colori bianconeri, quella vittoria a tavolino è stata cancellata e, poco dopo, proprio dall’Allianz Stadium è arrivata la batosta inaspettata contro la Fiorentina di Prandelli. E il 3 della classe motociclistica in cui gareggia, del tavolino cancellato e dei gol subiti dalla viola, diventano un segno del destino.