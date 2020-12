Se il profilo Twitter dell’ambasciata italiana in Montenegro è gestito da un tifoso

Controllare sempre con quale profilo si sta navigando su una piattaforma social, specialmente se per lavoro si gestisce un canale ufficiale di qualche istituzioni. Questa prassi non è stata seguita da chi cura la comunicazione Twitter dall’Ambasciata italiana in Montenegro che, preso da un impeto da tifoso, ha commentato un post pubblicato dal centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Poi quel commento è stato cancellato, ma troppo tardi: lo screenshot aveva già fatto il proprio lavoro, diventando virale sui social network.

Questo è quanto appariva, prima della cancellazione, tra i commenti al tweet pubblicato dal centrocampista spagnolo del Napoli.

Qualcuno ha appena perso il lavoro o giù di lì. pic.twitter.com/CmiZlqY5rY — ilMalpensante.com 🖤💙 interismo 100% (@il_Malpensante) December 21, 2020

Fabian Ruiz, in una delle sue rare interazioni su Twitter, ha pubblicato il video di lui intento a dribblare il suo cane Bella. E, a mo’ di gioco, ha chiesto ai suoi follower di esprimere la loro preferenza.

Ambasciata italiana in Montenegro e il tweet di risposta contro Fabian Ruiz

Insomma, il classico tweet per creare reaction e interazioni con il proprio pubblico. E tra quei followers è spuntato il profilo Twitter ufficiale dell’ambasciata italiana in Montenegro che ha commentato così: «Solo col cane puoi giocare. Ma te le riguardi le partite? Lo vedi che sei più lento di una tartaruga (con emoticon, ndr)? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così?». Le classiche parole di un tifoso deluso dalle prestazioni di un calciatore, nello specifico nei confronti del talento spagnolo che aveva incantato nel corso della sua prima stagione, prima di eclissarsi lentamente offrendo solo rari sprazzi della sua classe. Il tutto dal profilo istituzionale e ufficiale dell’ambasciata italiana in Montenegro che, almeno per ora, sappiamo essere gestita da un tifoso del Napoli.

