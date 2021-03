Zorzi all’Isola dei Famosi e non solo. Ecco la vera storia di un bel “sì”

La vicenda che ha portato Tommaso Zorzi nel ruolo di guest star come opinionista del l’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi, è stato un cammino abbastanza lungo. In un primo momento il vincitore del GFVip aveva detto di voler prendere un momento di pausa e vagliare gli altri progetti che sono cascati sul suo tavolo dopo 176 giorni come concorrente nel reality e conduttore, all’interno del programma, del “TZLATE SHOW”. Ora Tommaso Zorzi all’Isola dei famosi, come opinionista è realtà.

Quando è sopraggiunta la positività al Covid di Elettra Lamborghini, Zorzi è stato convocato per correre in una gara che, in ogni caso, lo stuzzicava e non poco (stanchezza fisica e psicologica a parte). Dinanzi a una situazione che inevitabilmente avrebbe lasciato un buco, il ragazzo ha accettato di partire con questa avventura ma non solo. Per Zorzi sarà previsto, in corsa durante il reality, un programma di approfondimento, una sorta di “Isola Off”, in conduzione da solo.

Tommaso Zorzi all’Isola dei famosi (e non solo)

Inoltre, Tommaso martedì vedrà la messa in onda dello scherzo de le “Iene”. Uno scherzo ben orchestrato che ha radici lontane. Infatti, la prima parte è stata realizzata quando lui ancora non era entrato nella Casa. Risate assicurate. Inizia lo Zorzi show. E all’orizzonte appare anche la chiamata di Paolo Bonolis. Ma questa sarà un’altra storia, una bella storia.

