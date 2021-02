Altro rifiuto a L’Isola dei famosi: salta il cronista sportivo Raffaele Auriemma

Alla fine Raffaele Auriemma, giornalista sportivo in quota Napoli e volto di Tikitaka, ha scelto di ripagare la fiducia di Piero Chiambretti e non partirà come naufrago per l’ Isola dei famosi.

Raffaele Auriemma, altra defezione dopo Amedeo Goria

Scelta che lo stesso Chiambretti ha apprezzato. Dunque il reality perde un altro nome, dopo Amedeo Goria stoppato durante le visite mediche.