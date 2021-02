Maria Teresa Ruta: «Il mio ex marito Amedeo Goria non farà l’Isola per motivi di salute e ha lasciato la Rai»

L’ex concorrente del Gf Vip Maria Teresa Ruta, intervista a #casachi, rivela: «Il mio ex marito non farà l’isola dei famosi perchè pare abbiano trovato, durante le visite mediche, delle extra sistole. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato. Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come l’Isola. Spero faccia il Gf Vip il prossimo anno. Si chiude una porta, lui entrerà dalla finestra ma io resterò nelle retrovie. Le nostre strade si sono divise».

Maria Teresa Ruta e la rivelazione su Amedeo Goria

Poi aggiunge. «Il suo contratto con la Rai è finito. E’ andato in pensione dopo 40 anni. Coincideva quasi tutto con una sua nuova ripartenza ma la saluta prima di tutto. Io ho fatto la prima Isola con Walter Nudo e Pappalardo; mamma mia. Per nulla facile. E poi Amedeo non so quanto avrebbe retto è abituato alle comodità».