Gli hacker che prendono di mira anche gli anime: le conseguenze sulla programmazione del Toei Studio

Qualsiasi attività che comporta un importante giro di denaro può essere potenzialmente nel mirino degli hacker. A livello globale, questa cosa è ancora più evidente: e se è vero che ogni giorno, soprattutto in questa fase, viviamo costantemente con il timore di finire nel bel mezzo di un attacco hacker a ogni livello e in ogni settore, è pur vero che ci sono alcune aziende che mai ti aspetteresti finissero nel mirino dei criminali informatici. Pensiamo, ad esempio, a quello che è successo al Toei Animation Studio, hackerato a inizio mese: gli effetti di questo attacco subìto sono stati comunicati in questi ultimi giorni e avranno ripercussioni sull’intera programmazione del noto gruppo editoriale e contenutistico che produce anime.

Toei Animation Studio hackerato: gli effetti su Dragon Ball e su altri prodotti

Non sembra che gli autori dell’hackeraggio al Toei Animation Studio siano appartenenti a gruppi noti e la loro identità resta abbastanza celata. Tuttavia, visto che l’intrusione ha riguardato il funzionamento dei sistemi interni dello studio e visto che, potenzialmente, poteva essere colpito anche il suo store online, l’azienda ha preso delle contromisure piuttosto drastiche. One Piece; Dragon Quest: The Adventures of Dai; Digimon Ghost Game e Delicious Party Precure sono i prodotti di Toei che subiranno dei ritardi o delle riprogrammazioni nella loro distribuzione. Il rischio, infatti, è che – al momento della loro distribuzione in streaming – il problema possa presentarsi sottoforma di interruzione del flusso della trasmissione delle immagini. Un problema non da poco per una “prima”.

E visto che non si escludono problemi anche con le produzioni che sono in fase di ultimazione. Dragon Ball Super: Super Hero – ennesimo episodio della saga che sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 22 aprile – è al momento in stand-by. La produzione, infatti, si è fermata, visti i problemi causati dall’hackeraggio ai sistemi interni.