Così Elon Musk è diventato persona dell’anno del Time

«L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare». Secondo voi, questa descrizione coincide con quella di Elon Musk? Perché, in effetti, è la spiegazione che ha dato il Time alla sua scelta di inserire in copertina, come uomo dell’anno, proprio il magnate di Tesla, colui che ha il potere – con un solo tweet – di far salire o scendere di migliaia e migliaia di euro il valore di un bitcoin o di qualsiasi altra criptovaluta.

Elon Musk è la persona dell’anno secondo il Time

Il ruolo di persona dell’anno scelto dal settimanale americano è un risultato chiaramente platonico. Non c’è un vero e proprio riconoscimento – come un Nobel, un Oscar o un Pulitzer, tanto per citare qualcuno dei più famosi premi a livello internazionale -, ma la questione prestigiosa di inserire sulla copertina di una rivista storica una personalità che, per molti tratti, è stata controversa.

Secondo il Time, l’impegno di Elon Musk per la sostenibilità ambientale, per l’elettrico e per fornire il cosiddetto Planet B all’uomo (le esplorazioni dello Space X ne sarebbero a questo punto una prova) sarebbe un motivo fondamentale per evidenziare i meriti di Musk. La scelta, tuttavia, è stata contestata sia per i dubbi espressi da Elon Musk sulla necessità delle vaccinazioni, sia per le opinioni espresse nei confronti di politici che non la pensano evidentemente allo stesso modo. Tutti ricordano, ad esempio, lo scambio con Bernie Sanders (a cui aveva detto: «dimenticavo che sei ancora vivo») o la sua opinione in merito al nuovo sistema di tassazione dei redditi più alti previsto dall’amministrazione Biden.

Insomma, non proprio un parere concorde e unanime. Resta, comunque, quello di una rivista che sceglie in autonomia e rispetto alla propria linea editoriale o alle proprie convenienze. Scelta legittima, ma non necessariamente condivisa.