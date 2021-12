Elon Musk: «Lavorare duro su motore SpaceX Starship o falliremo»

La produzione del motore Raptor è un “vero disastro, detto con tutta sincerità” che mette SpaceX a rischio di fallimento. E così il ceo Elon Musk ha inviato una e-mail ansiosa ai dipendenti della sua azienda, esortandoli a lavorare anche durante il fine settimana (a meno di “problemi familiari o impossibilità fisica di ritornare ad Hawthorne (dove ha sede SpaceX, in California)” sulla linea del motore Raptor di SpaceX, descrivendo la situazione della produzione come una “crisi”. È quanto riporta l’agenzia di stampa LaPresse.

Nella mail, Elon Musk ha sostenuto che la società affronta un “rischio vero di fallimento” se la produzione non aumenta per sostenere il volo del nuovo razzo Starship previsto il prossimo anno. Il Raptor è il motore a metano di SpaceX che sarà utilizzato per spingere il sistema di lancio di prossima generazione dell’azienda, chiamato Starship. SpaceX ha lavorato duramente per sviluppare e testare i prototipi di Starship presso il sito di test dell’azienda a Boca Chica, in Texas, anche se l’azienda deve ancora lanciare il veicolo in orbita.

Secondo quanto riporta Cnbc, due vice presidenti della società californiana sono stati sollevati dall’incarico a causa degli scarsi risultati fin qui raggiunti: sono Will Heltsley, che seguiva da vicino lo sviluppo dei Raptor, e Lee Rosen, vice presidente delle missioni e delle operazioni di lancio. A rivelare la situazione drammatica è stato il sito ‘The Verge’, che ha ottenuto in esclusiva una copia dell’e-mail che Elon Musk ha inviato ai suoi dipendenti durante il Black Friday.

