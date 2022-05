Hanno aggirato i filtri per la rimozione del video di Tiziana Cantone e ora è di nuovo online

La notizia che nessuno di noi avrebbe voluto ricevere. Il video di Tiziana Cantone, nonostante il revenge porn sia diventato reato in Italia dopo la legge Codice Rosso e nonostante il team legale che ha seguito la vicenda della giovane ragazza napoletana che si è tolta la vita dopo la circolazione delle sue immagini hard (diffuse illecitamente e senza il consenso dell’interessata), è ricomparso in una piattaforma per adulti, come ha riportato oggi Il Fatto Quotidiano.

Video Tiziana Cantone di nuovo online, la tecnica per aggirare la rimozione

Successivamente alle azioni delle autorità competenti per eliminare le tracce di questo video dalla rete, tutte le piattaforme e i provider di servizi hanno fatto molta attenzione nel filtrare le immagini in questione. Tuttavia, a quanto pare, nel caso specifico è stato utilizzato un espediente che deve aver aggirato in maniera efficace i controlli della piattaforma in questione. La didascalia con il quale si accompagna il video è in inglese spiega che le immagini trapelate in rete, fino a questo momento, erano state rimosse. Ma che, adesso, sono state riproposte agli utenti. Si spiega che la persona nel video è morta e che si è suicidata proprio dopo che il video era stato diffuso su internet. Nonostante questo, la didascalia invita letteralmente a “godersi il video”.

Per evitare di utilizzare il nome di Tiziana Cantone nella didascalia del testo, quest’ultimo è stato aggiunto direttamente sul video, all’inizio dello stesso. In questo modo, insomma, si è aggirato qualsiasi tipo di controllo algoritmico sulla piattaforma che prevedesse di escludere i firmati contenenti, tra i metadati, i riferimenti a Tiziana Cantone.

foto IPP/da web