Nessuna corsia preferenziale per vaccinare i migranti mentre gli italiani aspettano

Il titolo di oggi sull’edizione cartacea di Libero lascia intendere in maniera inequivocabile che gli immigrati verranno vaccinati prima degli italiani. Titolo e occhiello: “Vaccino in massa ai migranti. Mentre chi lavora deve aspettare”. Sottotitolo: “Il generale Ciotti, braccio operativo di Figliuolo, prepara il piano per immunizzare i clandestini che ospitiamo. Intanto anziani, imprenditori e dipendenti attendono la chiamata che non arriva”. Un vero e proprio scandalo, a leggere il titolo di Libero. Già, solo il titolo. Perché di tutto questo, nell’articolo che comincia in questo modo, non c’è traccia. E nemmeno nelle parole del generale Ciotti.

L’ennesimo titolo falso di Libero che prende di mira i migranti

Il contenuto dell’articolo che ha questo titolo, come abbiamo anticipato, non ha nulla a che vedere con quello che viene scritto nel pezzo. Nell’articolo di fa riferimento a quanto affermato dal generale Ciotti in audizione lo scorso 30 marzo; durante il suo intervento è stato dato un aggiornamento sul piano nazionale vaccini e, tra le altre cose, si è parlato anche di come il nostro paese sta procedendo per le vaccinazioni degli italiani residenti all’estero che in questo momento si trovano in Italia e dei migranti attualmente ospiti dei centri di accoglienza. Il generale ha affermato che anche loro verranno inclusi nel piano vaccinale. Anche.

Proteggere gli italiani passa dal vaccinare i migranti

Siamo sempre lì: la polemica di Libero è sempre improntata a contestare l’arrivo dei migranti in Italia e i porti aperti. Le persone che sono sbarcate e che, attualmente, sono nei centri profughi aspettando che il nostro paese analizzi la loro situazione caso per caso sono in Italia. Per raggiungere l’immunità di gregge in Italia e proteggere gli italiani – che vengono prima di tutto e di tutti secondo Libero – occorre vaccinare quante più persone possibile, compresi tutti coloro che si trovano a permanere sul territorio italiano per le motivazioni più disparate. Anche gli immigrati. Se qualunque persona di buon senso che ha capito la situazione in cui ci troviamo comprende questo concetto, a prescindere dalla visione politica e del mondo, Libero continua a strumentalizzare qualsiasi questione insinuando falsità pur di sostenere la sua linea ideologica.