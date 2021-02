Il Corriere della Sera che ‘corregge’ l’articolo su Larissa Iapichino due anni e mezzo dopo

C’era un articolo scritto e pubblicato il 9 agosto del 2018 su Liberi Tutti, l’allegato su lifestyle e tempo libero del Corriere della Sera. Quel contenuto fu anche pubblicato sull’edizione online del quotidiano diretto da Luciano Fontana ed è rimasto lì, nel web, per oltre due anni e mezzo. Senza mai essere modificato. Poi, con Larissa Iapichino che a soli 18 anni riesce a eguagliare il record italiano assoluto di salto in lungo della madre Fiona May, quel pezzo viene modificato. Ma non per fare aggiornamenti sul nuovo obiettivo raggiunto dalla giovanissima atleta azzurra, ma per modificare una frase.

L’articolo in questione è un’intervista realizzata da Gaia Piccardi a Larissa Iapichino. Già due anni fa, la giovane era in rampa di lancio e i suoi risultati sportivi non potevano che farla paragonare a sua madre: Fiona May, bandiera dell’atletica italiana. E, il 9 agosto 2018, la giovanissima atleta veniva descritta così. «Larissa, oltre alla bellezza selvaggia di Fiona (nata in Inghilterra da parenti giamaicani), addomesticata dai cromosomi caucasici, ha una testa intessuta di finissime treccine che ragiona già da grande».

Questa versione si può trovare andando a consultare la precedente versione attraverso il sito WebArchive che, per l’appunto, è un archivio di vecchi contenuti pubblicati sui diversi portali (basta inserire l’url di un determinato articolo).

Larissa Iapichino, l’articolo del Corriere della Sera corretto due anni e mezzo dopo

Ora, invece, appare così.

«Larissa, oltre alla bellezza caraibica di Fiona (nata in Inghilterra da parenti giamaicani) mischiata ai cromosomi europei di papà, ha una testa intessuta di finissime treccine che ragiona già da grande». Nel 2018 erano i cromosomi caucasici da aver addomesticato la bellezza selvaggia della madre; nel 2021, invece, le bellezza caraibica di Fiona May è stata mischiata ai cromosomi europei del papà (Gianni Iapichino).

Gli errori e le correzioni

L’articolo, come detto, è stato corretto solamente due anni e mezzo dopo. Si capisce da quanto visibile sul pezzo in archivio e anche dalla modifica apportata in calce all’articolo.

Ma per due anni e mezzo, dal giorno di quell’intervista al nuovo doppio record ottenuto da Larissa Iapichino, quell’articolo del Corriere della Sera è stato online, con riferimenti alla bellezza selvaggia e ai cromosomi caucasici che l’addolcivano. Due anni e mezzo per accorgersi di quanto scritto e pubblicato.

