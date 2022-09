La Gazzetta non solo non apre con l’Italia della pallavolo, ma all’interno dà prima la notizia dei Rolex di Totti

Diciamo la verità: le polemiche sulle scelte editoriali dei giornali, soprattutto all’indomani di una grande vittoria in quelli che una volta venivano definiti come “sport minori”, sono anche un po’ stucchevoli. Dunque, la prima pagina della Gazzetta dello Sport – all’indomani di una giornata di campionato condita da polemiche arbitrali – era telefonata: in primissimo piano, il pareggio della Juventus con tanto di polemica al Var, in taglio alto – ma non eccessivamente in evidenza – la vittoria del mondiale di pallavolo da parte della nazionale italiana. In un trafiletto in basso, inoltre, l’impresa della nazionale di basket agli europei contro la Serbia. Tuttavia, c’è un motivo in più, oggi, per portare nuovamente all’attenzione del pubblico delle notizie sportive la scelta editoriale della Gazzetta dello Sport. Il report sulla fantastica giornata degli sport da palazzetto di ieri è arrivato in fondo all’edizione, dopo ben due pagine di gossip dedicate alle diatribe (evidenziate dopo un’intervista a Francesco Totti rilasciata ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera) tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi.

Titoli della Gazzetta su pallavolo e basket e il report in fondo al giornale, dopo Totti e Ilary Blasi

Quello che viene contestato da diversi utenti dei social network è senza dubbio il fatto che la finale del mondiale di pallavolo in Polonia rappresenta un successo di grande levatura per la nazionale italiana, paragonabile sicuramente ai successi – a livello planetario – delle grandi squadre di calcio.

Non entro nel merito di questa prima pagina, perché editori e direttori hanno il diritto-dovere di pensare al titolo più redditizio anche dal lato economico. Mi chiedo solo se dopo 127 anni in Gazzetta non vada trovato il coraggio di eliminare la parola “sport” dalla testata. pic.twitter.com/JaDbqpxeWR — Giuseppe Pastore (@gippu1) September 12, 2022

Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione “Primo Piano” alle pagine 30e 31.

L’#Italvolley campione del mondo occupa le pagine 46-47-49. #Italbasket 50-51.#siamoquesti pic.twitter.com/vtn5gVX2tx — Simone Salvador (@simonesalvador) September 12, 2022

Questa affermazione assume un valore ancora più significativo, soprattutto se paragonata alla disfatta della nostra nazionale di calcio che, ai mondiali, non è riuscita nemmeno a qualificarsi. Importantissima anche la vittoria dell’Italbasket, che ha superato la più blasonata Serbia in una gara senza esclusioni di colpi, che ha permesso alla nazionale di raggiungere i quarti di finale dell’Europeo.

Eppure, il resoconto di questa giornata trionfale per lo sport italiano trova spazio soltanto a partire da pagina 46, mentre nella sezione “Primo Piano”, a pagina 30-31, si sceglie di dedicare un’intera lenzuolata alla querelle sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Di fatto, molto gossip e poco sport.