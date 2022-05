Sarà l’Inps a pubblicare il sito per il bonus psicologo, ma spuntano altri siti a tema

L’occasione rappresentata dalla firma del decreto per il bonus psicologo, venerdì 27 maggio da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, è stata anche quella per cercare di cavalcare l’onda a proposito di una tematica che ha vissuto un dibattito molto intenso, soprattutto attraverso i social network. C’è attesa perché ora questo bonus psicologo diventi realtà concreta, dopo essere diventato realtà normativa. I tempi sono noti: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i giorni di tempo successivi a questo atto, la realizzazione di un portale attraverso cui poter chiedere il contributo fino all’esaurimento dei fondi stanziati per la misura (10 milioni di euro). Ricordiamolo: il sito del bonus psicologo sarà un portale gestito dall’Inps, mentre tutte le altre imitazioni sono da guardare con sospetto anche se, a prima vista, hanno intenti costruttivi.

Sito bonus psicologo, cosa sta succedendo e cosa invece dovrebbe accadere

C’è un sito, #psibonus, che nella sua intestazione scrive Richiedi il bonus psicologo. Leggendo attentamente, però, si tratta di uno strumento che potremmo definire “informativo”, dal momento che – quando si clicca sul tasto “richiedi il bonus”, si arriva in una pagina in cui c’è una sorta di decalogo delle azioni necessarie a farlo. Tra queste: «Siamo in attesa che l’INPS lanci il portale dedicato. Iscriviti alla newsletter per ricevere gli ultimi aggiornamenti». Dunque, al momento, non c’è un portale ufficiale per richiedere il bonus psicologo: l’Inps lo sta predisponendo, di concerto con le indicazioni che arriveranno dal ministero della Salute. Su questi siti, invece, al massimo si possono lasciare delle mail (e quindi dei dati personali) per ricevere degli aggiornamenti sulle ultime novità sulla misura.

Perché stanno nascendo portali paralleli a quello ufficiale per il bonus psicologo? Sicuramente c’è un certo fermento dal momento che, una volta pubblicato il sito ufficiale del bonus psicologo, si prevede una certa ressa digitale per ottenere il benefit economico. Come tante iniziative di questo tipo, infatti, la misura termina nel momento in cui finisce lo stanziamento (salvo nuove disposizioni): ciò potrebbe portare a un effetto click day, sul quale bisognerà comunque monitorare. Quello che c’è da sapere, al momento, è che non è ancora online il portale ufficiale per richiedere il contributo economico. Il decreto, infatti, recita così:

«Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda».

