Dopo numerose polemiche e una lunga pausa, il Governo approverà il «Bonus Psicologo». Roberto Speranza, Ministro della Salute, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata, ha confermato che il decreto Milleproroghe introdurrà una misura legata all’assistenza psicologica, costata venti milioni di euro. La misura a sostegno della psiche è apparsa necessaria dopo le centomila adesioni in tre giorni alla petizione online per richiederla ed è, certamente, espressione degli effetti negativi della pandemia sulla salute mentale soprattutto dei giovani e delle persone più fragili. Uno degli aspetti da non sottovalutare è che si potrà beneficiare del bonus psicologo anche attraverso quelle piattaforme digitali che offrono assistenza da remoto, sfruttando un sistema di comunicazione – quello delle video-call – che, da due anni a questa parte, è diventato fondamentale per abbattere le distanze.

Come le piattaforme di psicologia online stanno diffondendo la fruibilità della misura

Durante la sospensione del Governo, sono state tante le regioni italiane a muoversi in autonomia per fornire un sostegno psicologico ai propri cittadini: il Lazio, per esempio, ha investito 10,9 milioni di euro per potenziare fino al 2025 i servizi di sostegno psicologico nel territorio e di assistenza nelle scuole. Anche Lombardia, Emilia-Romagna e Campania, hanno promosso misure nello stesso senso. Alessandro De Sario, CEO e Co-fondatore di TherapyChat, una delle maggiori piattaforme di psicologia online, dichiara: «Siamo felici e davvero molto sollevati che il Governo abbia finalmente approvato il Bonus Psicologo. Questo stanziamento è un primo passo importantissimo per prendere in mano la situazione e intervenire a sostegno dell’emergenza psichica con cui molti cittadini stanno facendo i conti causa pandemia».

De Sario aggiunge che l’introduzione della misura: «oltre a permettere alle fasce più deboli di accedere al sostegno psicologico, il bonus Governativo riconosce e normalizza il ruolo della terapia: la validazione e il supporto di enti come regioni aiutano infatti a sciogliere le remore dei molti che ancora oggi sono restii a chiedere il supporto di un professionista della salute mentale. Oggi più che mai, per effetto di un evento traumatico senza precedenti come la pandemia che stiamo vivendo, il benessere psicologico non può e non deve essere visto come un lusso a cui è possibile rinunciare. TherapyChat nasce proprio con lo scopo di democratizzare e normalizzare la psicologia, permettendo a chiunque di accedere ai professionisti della salute mentale in modo sicuro, conveniente e senza dover lasciare la comfort zone della propria abitazione. I prezzi per le sedute di psicologia online – grazie al fatto che i professionisti coinvolti non devono sostenere spese logistiche e/o di affitto dello studio – sono infatti decisamente inferiori rispetto ai colloqui di persona (si parte da soli 34 euro a sessione)».

Si diffonde, allora, una piattaforma di psicologia online, che opera sia in Spagna che nel Regno Unito e, di recente, operativa anche in Italia, e permette a tutti di incontrare virtualmente uno psicologo, quindi, indipendentemente dal luogo in cui si trova, ad un basso prezzo e, soprattutto, garantendo privacy e riservatezza dei suoi utenti.