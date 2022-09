La foto di RaiSport sbagliata per raccontare i dubbi sul fuorigioco di Bonucci

È stata utilizzata l'immagine del VAR (impiegata anche dall'arbitro per la sua decisione): ma il problema riguardava proprio il fatto che il fuorigioco fosse stato messo in dubbio da immagini non a disposizione del VAR

Problema di tecnologie. Non soltanto della VAR – che ha messo in luce più di un problema nel corso dell’ultima giornata di campionato, soprattutto durante Lecce-Monza e Juventus-Salernitana -, ma anche degli studi televisivi che si occupano di calcio. Mentre Sky, infatti, ha avuto a disposizione delle tecnologie utili a spiegare perché la posizione irregolare di Leonardo Bonucci (che ha portato all’annullamento del gol del provvisorio 3-2 della Juventus contro la Salernitana) poteva essere messa in dubbio, la Rai ha utilizzato le immagini del VAR (quelle che, per inciso, sembravano rendere completamente irregolare il gol della Juventus) per sollevare le stesse eccezioni. Con un problema: nel primo caso, i dubbi erano suffragati dalle immagini; nel secondo caso, le immagini sembravano andare in contrasto con le affermazioni fatte dalla Rai. Ma vediamo cosa è successo nello specifico.

Juventus-Salernitana, l’immagine (non) mostrata dalla Rai

Guardando queste immagini sembra che Bonucci sia in posizione regolare. Giusto annullare il gol? Cosa ne pensate? #LaDs #JuventusSalernitana pic.twitter.com/RFy7oe1EdA — RaiSport (@RaiSport) September 11, 2022

La Rai ha pubblicato questo tweet: l’immagine del VAR mette in evidenza quanto Bonucci sia al di là della linea dell’ultimo difensore. In base a questo fotogramma, insomma, la scelta del direttore arbitrale sarebbe stata coerente. Tuttavia, il copy del tweet va esattamente in direzione opposta: «Guardando queste immagini sembra che Bonucci sia in posizione regolare. Giusto annullare il gol? Cosa ne pensate?».

In realtà le immagini che mettono in dubbio la decisione arbitrale erano state mostrate da Sky, che ha anche utilizzato la sua tecnologia per stabilire, con una buona approssimazione, la distanza dei due calciatori dalla linea di fondo.

Addirittura era buono di quasi mezzo metro il gol di Milik. Nemmeno l’immagine giusta è stata valutata. Ignorato Candreva. La ricostruzione di Sky Sport Tech mette in imbarazzo la squadra arbitrale presente a Torino. pic.twitter.com/uQIeUr1Ro9 — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) September 11, 2022

Nella fattispecie, le telecamere di Sky hanno mostrato che il calciatore della Salernitana Antonio Candreva, fuori dall’inquadratura mostrata dalla Rai e dal VAR, era collocato a una distanza tale dalla linea di fondo da tenere in gioco Leonardo Bonucci. Non ci sarebbero stati, dunque, i presupposti per fischiare il fuorigioco e annullare il gol del 3-2 della Juventus. Tuttavia, questo frame pubblicato dalla Rai non ha fatto altro che aumentare la confusione sul tema, contribuendo alla diffusione di informazioni non corrette sugli sviluppi della partita.