La prima settimana del 2021 inizia con un Tim down

Il 2021 non inizia nel migliore dei modi per i clienti Tim. Da questa mattina, infatti, si segnalano diversi problemi alla rete fissa per tantissime persone abbonate. Problematiche relative, più che altro, alla connessione a internet attraverso il modem di casa o dell’ufficio. Le maggiori criticità (e segnalazioni) arrivano da grandi città come Roma, Milano e Torino, ma anche in altri centri più piccoli. Ancora non sono note la cause del Tim down, mentre su Twitter in molti stanno chiedendo all’operatore chiarimenti sull’accaduto.

La mappa del Tim down, al momento, viene mostrata dal portale Downdetector che raccoglie le segnalazioni sui malfunzionamenti di operatori telefonici, siti e applicazioni. Dalla cartina dell’Italia si può notare come i principali problemi siano registrati nelle città indicate con il colore rosso.

Tim down, molte città senza connessione da rete fissa

I maggiori problemi sono stati riscontrati nella connessione internet tramite rete fissa attraverso il modem. Un problema non da poco soprattutto in un’epoca in cui si è consigliato di preferire lo smartworking e, ancora per qualche settimana, nella maggior parte delle scuole superiori si prosegue con la didattica a distanza. Ancora non sono note le dinamiche del problema, ma sui social si moltiplicano le richieste di intervento all’operatore telefonico.

@TIM_Official @TIM4USara @TIM4ULuca @TIM4UFabio dalle 3 che non riesco a lavorare, e non sono l’unico date almeno un evidenza con una comunicazione ufficiale, bello avere gli orari di ufficio quando c’è un mondo che invece vive in reperibilità.#TIMfisso #TIM #TIMDown pic.twitter.com/eR67HFlOZ0 — reddohige (@reddohige1) January 4, 2021

Inoltre, molti si stanno lamentando per l’assenza di una comunicazione ufficiale e le difficoltà di entrare in contatto con il servizio clienti di Tim che, attraverso la sua pagina Twitter ha risposto solamente a pochissimi clienti.

