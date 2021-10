TikTok sta per rafforzare la sua posizione, anche in televisione

Trovato l'accordo con la coreana LG: da ieri sono iniziati i primi aggiornamenti del firmware che consentiranno di scaricare l'applicazione del social sulle proprie Smart TV. Ovviamente, per il momento, non è per tutti

La nuova frontiera delle applicazioni social è la televisione. Quello che potrebbe sembrare un ritorno al passato, in realtà, rappresenta una nuovo modo per attirare l’attenzione del pubblico. In particolare quella dei più giovani, sempre più nativi digitali in tutte le loro sfaccettature. E, seguendo questo percorso multi-device, TikTok ha trovato l’accordo con uno dei principali produttori di Smart TV – la coreana LG – per un aggiornamento che consentirà agli utenti di effettuare il download dell’app social anche sul proprio televisore.

Ovviamente non sarà per tutti. Come accaduto già nel 2020, quando venne lanciata la stessa applicazione su alcuni modelli di Smart TV realizzati da Samsung, l’accordo con LG prevede il download dell’app di TikTok per quei modelli realizzati tra il 2020 e il 2021. Come spiega The Verge, si tratta di modelli “webOS 5.0 e webOS 6.0“, con l’aggiornamento del firmware iniziato nella giornata di giovedì 7 ottobre. Oltre ai modelli, non tutti i Paesi saranno coinvolti – per il momento – in questo “sbarco televisivo”: si parla, infatti, di Regno Unito, in Francia e in Germania.

TikTok e l’accordo con LG, arriva l’app per le Smart TV

Ovviamente, come noto ed evidente anche dall’esperienza pregressa maturata con le Smart TV prodotte da Samsung, la resa televisiva dell’app di TikTok non sarà delle migliori. Non può esserlo proprio per le caratteristiche di un social “verticale” – proprio per la forma dei suoi contenuti – che sono nati e destinati a un “pubblico” che agisce e interagisce principalmente da mobile. Sta di fatto che il mercato televisivo, non solo in termini di appeal per utenti, potrebbe rappresentare un investimento con un buon ritorno in termini di entrate commerciali: un qualcosa che viene “trasmesso” anche in tv, ha un margine di “trattativa pubblicitaria” molto più elevato.