TikTok lancia il programma di abbonamento per far monetizzare i creators live

TikTok non sta solo pensando di introdurre i primi giochi sulla sua piattaforma, ma anche un programma di abbonamento. Il social intensifica la sua concorrenza con Twitch, YouTube e altre piattaforme decidendo di lanciare, questa settimana, degli abbonamenti TikTok LIVE, un nuovo programma che permetterà ai creators di monetizzare tramite i pagamenti dei loro migliori fan. Il nuovo servizio offrirà agli abbonati vari vantaggi tra cui chat per soli abbonati, emote personalizzate, badge ed altro. Il programma verrà lanciato come test il 26 maggio, dapprima con un numero selezionato di creators che sono stati selezionati ed invitati a partecipare, secondo le informazioni pubblicate da TikTok sul suo account @TikTokLIVE_creator.

TikTok live, la novità della piattaforma: di che cosa si tratta Che TikTok stesse pensando ad uno spazio di abbonamento lo rivelava, per la prima volta, lo scorso gennaio The Information, il quale però all’epoca non sapeva aggiungere dettagli specifici in merito. Nell’ultima settimana, TikTok ha preso in giro il programma sul canale @TikTokLIVE_creator, rivolto alla condivisione di aggiornamenti per la comunità dei creators. In vari video con i creators che saranno tra i primi beta tester, TechCrunch ha appreso che gli iscritti avranno vantaggi ma non solo, perché potranno anche controllare le telecamere sui live streaming degli influencer. Inoltre, i badge si aggiorneranno più a lungo degli altri per dare maggiore visibilità agli abbonati a lungo termine. I creators, invece, potranno personalizzare le loro stanze LIVE.

Numerosi creators hanno iniziato a diffondere la notizia circa la loro partecipazione alla nuova funzionalità del social con i loro seguaci su TikTok e anche se alcuni beta tester sono streamer di giochi, il programma non si ridurrà a quello spazio. Sembra che la piattaforma social, infatti, abbia invitato molti creatori di contenuti a provare gli abbonamenti, compresi artisti, vlogger, esperti di bellezza, creatori di ASMR, creatori di lingua spagnola, musicisti, ballerini e altri. Ognuno di loro ha personalizzato le proprie emoticon da utilizzare con gli abbonamenti.

Dopo averle impostate, i creators avranno la possibilità di trasformare i loro streaming TikTok LIVE in una sorta di modalità «solo abbonati», che darebbe solo a chi ha pagato la possibilità di commentare, anche se la sola visione dovrebbe rimanere aperta a tutti gratuitamente. Ciò potrebbe aiutare i creatori a stringere maggiori legami con i loro migliori fan, dialogare – tramite domande e risposte – solo con i fan abbonati e, potenzialmente, anche limitare il rischio di trolling, visto che le persone dovrebbero iscriversi e pagare per pubblicare commenti. Nulla ancora si sa circa il prezzo di questi stream, ma alcuni creatori hanno condiviso che sarebbe «paragonabile» al prezzo di Twitch e la quota di compartecipazione alle entrate con TikTok è la stessa di Twitch. Per completezza di analisi, riportiamo che gli abbonamenti a Twitch vanno da 4,99 dollari al mese e questa piattaforma trattiene una quota del 30% -50% dalle entrate degli abbonamenti (anche se secondo un rapporto di Bloomberg questo potrebbe cambiare). I creatori che hanno fatto sapere ai loro fan di partecipare al canale dei creatori di TikTok finora sono: @shaarichie, @danielrene, @jackbethatsme, @coreyasmr, @thrdfloor, @tacticalgramma, @brklyntae e @ziggbee.

TikTok non è l’unica piattaforma ad essere entrata nel mercato degli abbonamenti perché, a gennaio scorso, anche Instagram ha lanciato il suo primo test di abbonamento per i creators negli USA, che permette di accedere, dietro pagamento, a video e storie esclusive di Instagram Live, tra altri vantaggi. E anche Twitter ha testato gli abbonamenti introducendo Super Follows, piattaforma che ha recentemente aggiunto la possibilità per i creators di creare spazi solo Super Follows per i propri fan. Per poter accedere a tale nuova funzionalità, TikTok ha fatto sapere che, oltre a fornire dettagli accurati sul proprio account creatore, i creatori dovranno avere 18 anni e un minimo di 1.000 followers, mentre per sottoscrivere un programma di abbonamento gli utenti dovranno avere più di 18 anni.