TikTok sta facendo una serie di test per inserire dei giochi all’interno dell’app

Si apre il capitolo gaming TikTok: la piattaforma sta conducendo una serie di test in Vietnam puntando a consentire agli utenti di giocare su TikTok. A parlarne sono quattro persone a conoscenza della questione che, fornendo le prime informazioni in merito, punta a sbarcare nel mondo del gaming. Poter giocare sulla piattaforma permetterebbe di aumentare il tempo che le persone trascorrono sull’applicazione e le entrate pubblicitarie di un’applicazione che conta oltre 1 miliardo di utenti attivi ogni mese.

Gaming TikTok: anticipazioni e prospettiva

La notizia è stata data in esclusiva da Reuters, che ha fornito ulteriori informazioni sui test in Vietnam per fornire la misura della volontà di TikTok: il paese è un mercato interessante e che fa gola alle piattaforme poiché il 70% dei cittadini ha meno di 35 anni. La piattaforma cinese punta a testare per diffondere il gaming nel Sud-est asiatico già nel terzo trimestre di quest’anno, riferiscono le fonti vicine a TikTok che però hanno chiesto di non essere identificate poiché stanno divulgando informazioni che ancora non sono state rese pubbliche.

Un portavoce di TikTok ha parlato con Reuters rendendo noto che l’azienda sta lavorando all’introduzione in giochi HTML5, una forma comune di minigioco, tramite il lavoro di sviluppatori di giochi e ricerche fatte da terze parti. Pur non volendo commentare la notizia dei test in Vietnam, il portavoce ha dichiarato solamente: «Siamo sempre alla ricerca di modi per arricchire la nostra piattaforma e testiamo regolarmente nuove funzionalità e integrazioni che portino valore alla nostra comunità».

Per ora, quindi, ulteriori notizie su TikTok che entra nel mondo del gaming con quali modalità non sono state ottenute. Negli Usa, attualmente, sono stati lanciati alcuni giochi (“Disco Loco 3D” di Zynga e “Garden of Good”, il primo un gioco di sfida e ballo musicale e il secondo in cui si coltivano ortaggi per far sì che TikTok doni all’associazione no-profit Feeding America).

Cosa sappiamo finora? Che l’azienda introdurrà minigiochi semplici e con tempi di gioco breve, sicuramente con tematiche non controverse visto che servirebbero i permessi per lanciarli in Vietnam ed è probabile che i giochi in questione contengano annunci pubblicitari sin dall’inizio con le entrate divise tra ByteDance e gli sviluppatori dei giochi (come ha dichiarato un’altra fonte).