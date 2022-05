Il social network sta diventando partner di sempre più eventi in giro per il mondo, dallo sport allo spettacolo

TikTok in Europa spiega come i grandi eventi come l’Eurovision hanno influenzato la sua crescita

Continuano ad andare avanti le lancette di TikTok. E anche se l’Eurovision si è appena concluso, restano ancora negli occhi – oltre alle immagini dei trionfatori – anche quelle della partnership con il social network del momento. Che, in controtendenza rispetto ad altre piattaforme, continua a crescere, anche grazie alla visibilità che sta avendo con le sue partnership con grandi eventi, dal mondo dello sport al mondo dello spettacolo. Ieri l’Eurovision a Torino, ad esempio, domani il Festival di Cannes. A questo proposito, sono importanti le parole di Rich Waterworth, il General manager per l’Europa della piattaforma nata in Cina.

TikTok e grandi eventi, cosa ha detto il General manager Waterworth

È lui, in un’intervista a La Stampa, a delineare il piano della piattaforma da questo punto di vista. I grandi eventi, stando alle sue dichiarazioni, vengono sponsorizzati quando TikTok si riconosce nei valori che promuovono. Soprattutto quelli che coinvolgono persone di ogni età anagrafica (l’Eurovision è un caso di scuola da questo punto di vista) e di ogni provenienza geografica. Il minimo, insomma, per una piattaforma che ambisce a essere una vera e propria finestra sul mondo, una sorta di resoconto dell’attualità. Sia di quella delle persone comuni, sia di quella delle persone famose.

«Non è solo un’app per ragazzini – spiega Waterworth -, ma sempre più adulti trovano al suo interno contenuti adatti a loro, a tema musica, divertimento e cultura». A questo proposito, si cita il peso dell’hashtag #BookTok che è uno di quelli di cui il management di TikTok va più fiero. «TikTok – dice il GM – non allontana dalla vita vera: anzi».

La piattaforma lavora affinché gli utenti possano vivere esperienze sempre più sicure e sempre più protette: inutile raccontare delle continue narrazioni distorte legate alle challenge (spesso TikTok viene additato come responsabile, anche se in realtà non lo è, per alcuni comportamenti messi in atto da minori a proprio rischio e pericolo) e dei tentativi di affermare che TikTok sia il principale vincolo di fake news. TikTok ambisce a essere, stando alle parole di Waterworth, un vero e proprio social network democratico: non conta quanti followers si hanno in partenza, il contenuto è il vero fattore di boost.