Quando si dice perdere una buona occasione per tacere. E stavolta non è una persona sola, ma un’intera curva. La notizia arriva dal tweet di Carlo Alvino, giornalista e telecronista di Sky tifoso del Napoli. Durante il match di campionato Brescia-Napoli (vinto dalla squadra partenopea) nella serata di ieri, dalla curva del Brescia si è levato, per quattro minuti consecutivi, il coro “napoletano coronavirus”. Piuttosto ironico, considerati i recenti sviluppi del contagio e una prima vittima italiana ieri sera, seguita da una seconda questa mattina, entrambe del nord Italia.

L’ironia della sorte punisce il coro napoletano coronavirus

da 4 minuti consecutivi da questa curva si leva il coro "napoletano corona virus"



Come ben noto il tifo calcistico è fatto si sfottò che, non di rado, prendono le sembianze di veri e propri cori discriminatori. È accaduto ieri durante il match di serie A Brescia-Napoli e, non ci si stanca mai di ribadirlo, il fatto che si parli della massima serie italiana non fa che aggravare la questione. Tra i cori discriminatori che più spesso vengono intonati negli stadi c’è “Napoli colera”, che ironizza sull’epidemia che ha colpito la città. Il coro è stato attualizzato dai tifosi bresciani, diventando “napoletano coronavirus”. Peccato però che il focolaio principale del coronavirus in Italia si trovi a meno di un’ora dalla città di Brescia e molto, molto lontano da Napoli.

Video napoletano coronavirus

Questo il coro dei “tifosi” del Brescia (Lombardia) fatto ieri sera.

Questo il coro dei "tifosi" del Brescia (Lombardia) fatto ieri sera.

Per chi voleva prove video.



E mentre Feltri invidia il colera ai napoletani, facendo una delle sue solite uscite fuori luogo, il coro sui napoletani e il coronavirus ha invaso il Rigamonti di Brescia mettendo in luce, ancora una volta, la stoltezza di tanti tifosi. Poco importa la squadra, l’andamento del match, la posizione in classifica: niente potrà mai giustificare l’utilizzo di cori discriminatori su razza e territorio, soprattutto in un momento in cui il coronavirus sta facendo le prime vittime anche nel nostro paese. L’amara verità è che il coronavirus non discrimina, almeno lui, e non fa differenza tra napoletani, bresciani o persone di qualsiasi altra provenienza. Qualcosa che molti tifosi devono ancora imparare.