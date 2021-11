Da gennaio non ci sarà più l’edizione della notte del TGR

Un concorso realizzato appena un anno fa per potenziare le redazioni regionali della Rai. Poi, un cambio di governance nel mentre. Ieri, in commissione di Vigilanza Rai, un passaggio che – di fatto – va in controtendenza rispetto alla linea precedentemente tracciata. Secondo quanto anticipato dal quotidiano Repubblica, infatti, l’edizione TGR Notte – quella che va in onda per qualche minuto come spazio informativo dalle sedi regionali della Rai nel mezzo della trasmissione di Maurizio Mannoni Linea Notte – verrà cancellata dai palinsesti.

TGR Notte, l’edizione che verrà cancellata a partire da gennaio 2022

Al momento, le sedi Rai hanno diversi spazi informativi nel corso della giornata. Una rubrica importante nei giorni feriali della settimana al mattino (Buongiorno Regione), l’edizione delle 14 e quella serale delle 19.40. Ovviamente, ci sono gli spazi dei radiogiornali e il prezioso lavoro di supporto alle redazioni centrali dei principali telegiornali di Raiuno, Raidue e Raitre oltre che di RaiNews24. Tuttavia, al momento c’è ancora l’edizione della notte dalle sedi regionali, un ulteriore presidio per l’informazione locale e per il servizio offerto ai cittadini.

Sarà proprio questa edizione a essere sacrificata, nell’ambito di una politica di risparmio – promossa dal duo formato dal nuovo amministratore delegato Carlo Fuortes e dalla nuova presidente della Rai Marinella Soldi – sui conti dell’azienda. In base a recenti dichiarazioni, infatti, le casse della Rai «non ci permettono di investire nel nuovo e mantenere intatto l’esistente». Su qualcosa, dunque, bisognerà intervenire. Il primo taglio non è però stato dato ai contratti e alle consulenze esterne alla Rai, ma alle redazioni giornalistiche della TGR che avevano vissuto un annuncio di primavera, appunto, lo scorso anno quando avevano beneficiato di nuove assunzioni in seguito a un concorso pubblico. La nuova governance della Rai sostiene che sia impossibile fare innovazione senza competenze digitali all’interno dell’azienda: è su quelle che sembra intenzionata a intervenire. Non prima di aver sistemato i conti.

