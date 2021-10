I commenti di quelli che criticano la Lucarelli per aver fatto una domanda a Mietta in Rai

Mentre si aspettano delle reazioni ufficiali da parte di Mietta, dopo la puntata di ieri sera di Ballando con le stelle (la concorrente si è collegata dalla sua camera d’albergo perché è risultata positiva al Covid-19) e dopo la domanda di Selvaggia Lucarelli che – nonostante sia protagonista della trasmissione Rai – non ha esitato a chiedere alla concorrente se fosse o meno vaccinata (con Mietta che ha risposto in maniera vaga), l’account Instagram ufficiale della cantante diventa un esempio per capire lo stato del dibattito in Italia, in questo particolare momento storico.

Il dibattito su Instagram dopo la domanda di Selvaggia Lucarelli a Mietta

Fino a qualche ora prima della trasmissione, Mietta si è comportata come tutti i concorrenti: ha pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale una foto della sua precedente esibizione, invitando i suoi followers a seguirla nel corso della puntata della trasmissione-guida del sabato sera della Rai. È proprio in calce a questa foto che si è sviluppato un dibattito sulla notizia della serata, ovvero la positività della concorrente e la sua (non) risposta a Selvaggia Lucarelli sul vaccino.

Brava Selvaggia Lucarelli.

Se è vaccinata non capisco perché non lo dica: io sono orgoglioso di essere vaccinato.

Avrebbe dato anche l’esempio a casa.

Una serie di risposte apertamente no-vax sono state rivolte a chi faceva notare il momento d’imbarazzo dopo la domanda di Selvaggia Lucarelli. Si tratta di utenti che, a prescindere dal fatto se siano o meno fan di Mietta, sono corsi a manifestare il proprio pensiero contrario alle vaccinazioni. «Imbarazzanti sono quelli che si ricontagiano lo stesso anche se sono vaccinati. Scemi, scemi» o ancora «Imbarazzante è chiedere la situazione sanitaria di una persona in diretta ed in prima serata, nonché affermare che il non vaccinato sia pericoloso per il vaccinato. Dimmi, se il vaccino protegge che senso ha tale affermazione?». Sull’account Instagram di Mietta sono arrivati decine di commenti di questo tenore, che ben fotografano lo stato attuale del dibattito sul tema in Italia.

In questi commenti non mancano le critiche a Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le Stelle che – nella serata di ieri – ha fatto giustamente prevalere il suo compito primario, quello di informare. Per questo motivo, per dimostrare a una platea di pubblico molto ampia (Ballando con le stelle è uno dei programmi più seguiti della televisione generalista) cosa comporti la scelta di non vaccinarsi, ha posto la domanda a Mietta, che ha preferito non rispondere.

Sempre sui social network blogger e giornalisti si stanno chiedendo se la domanda di Selvaggia Lucarelli non abbia intaccato la privacy di Mietta. Per portare avanti questa tesi, si citano – ad esempio – le FAQ pubblicate dal Garante della Privacy a febbraio (e riportate a loro volta in un articolo del Corriere della Sera di giugno) che va a coprire anche il delicato argomento della vaccinazione negli ambienti di lavoro. Nella risposta alla domanda «posso chiedere a un collega se è vaccinato?» il garante ha dato questa interpretazione: «non si può pretendere che i propri colleghi di lavoro debbano dire se hanno fatto il vaccino oppure no: si tratta di una dichiarazione che deve essere rilasciata in maniera spontanea». Selvaggia Lucarelli non ha preteso la dichiarazione di Mietta – che, tra le altre cose, è un personaggio pubblico e, in quel momento, la sua mancata partecipazione alla puntata di Ballando con le Stelle rappresentava una fattispecie notiziabile, quindi di interesse generale – e la cantante ha scelto di non rispondere. Nessuna costrizione, solo una domanda fatta da una giornalista a un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Ma la narrazione, sui social network, sembra essere figlia della logica opposta.