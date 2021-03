In Usa si passa dal food delivery al Covid test delivery in giornata

DoorDash è la più grande azienda di consegna di cibo a domicilio negli Stati Uniti con sede a San Francisco che opera in moltissime grandi città. La novità è che da adesso in poi sarà possibile, tramite la stessa piattaforma con la quale si ordina il cibo a casa, ricevere dei kit per il test Covid fai-da-te a domicilio. Il tutto nasce dalla collaborazione con due compagnie digitali che lavorano nell’ambito della salute, Everlywell – che già ha attivato una partnership con Tinder – e Vault Health, allo scopo di aiutare nella distribuzione dei loro kit direttamente nelle case degli americani. La consegna del kit ordinato avviene in giornata a Baltimora, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Minneapolis e Phoenix e presto verranno aggiunte altre città.

Test Covid a domicilio, le due opzioni

Come spiega The Verge, sia il kit di Everlywell che quello di Vault Health prevedono un test molecolare sulla reazione a catena della polimerasi (PCR), tra quelli più accurati sul mercato. Tutti e due i kit hanno ottenuto l’approvazione per l’utilizzo di emergenza da parte della Food and Drug Administration. Il test Covid Everlywell costa 109 dollari e prevede un tampone nasale eseguibile senza supervisione; il test Covid Vault Health, invece, costa 119 dollari e prevede l’analisi della saliva. Per il prelievo occorre la supervisione da parte di un membro dello staff via Zoom. In entrambi i casi i risultati dovrebbero essere ricevuti tra le 24 e le 48 ore dopo.

Il vantaggi del Covid test delivery

La consegna di test a domicilio viene effettuata tramite i minimarket DashMart, avviati in piena pandemia nel 2020. DoorDash ha colto l’occasione e non si è più limitato al food delivery ma, complice la permanenza forzata in casa dei cittadini, anche alla consegna a tutte le ore del giorno e della notte di altri prodotti che si trovano nei minimarket e nelle farmacie. Su DashMart si trova di tutto, quindi, dai prodotti del negozio sotto casa a quelli delle farmacie passando per i piatti di ristoranti locali e, adesso, anche i test fai-da-te per il Covid.

L’idea sembra ottima dal momento in cui si sfruttano la logistica e l’esperienza di un’azienda leader nel settore della distribuzione e della consegna per fornire ai cittadini test affidabili nel modo più sicuro possibile, tramite la consegna direttamente a casa.