Un down dei server ha reso quasi inutilizzabili (per alcune ore) molte Tesla

In un mondo sempre più perennemente connesso, qualsiasi problema informatico rischia di provocare diversi danni a chi decide di affidarsi alle modalità sempre più digitali e meno analogiche. Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 novembre, per esempio, un Tesla down ha reso quasi impossibile l’utilizzo – abitudinario (e spiegheremo perché abbiamo scelto di utilizzare questo aggettivo) – di molte automobili prodotte dall’azienda di Elon Musk. Tutto è iniziato con un problema ai server che ha reso inutilizzabile, per alcune ore, l’applicazione ufficiale. E a cascata sono arrivati tutti gli altri problemi.

Una problematica resa nota anche dallo stesso Musk che, rispondendo a un utente/cliente su Twitter che aveva segnalato il malfunzionamento dell’applicazione e quindi la sua impossibilità nell’utilizzo della sua Tesla, ha spiegato come la criticità – risolta nel giro di qualche ora – riguardasse i server. Insomma, il Tesla down era reale.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.

Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021