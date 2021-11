Elon Musk inizia a vendere le sue azioni Tesla dopo il sondaggio su Twitter

Vox Populi, vox Dei. Dopo aver sollecitato il web con un sondaggio, Elon Musk ha deciso di seguire la linea indicata dalla rete. Dall’inizio di questa settimana, infatti, sono state messe in vendita una parte delle sue azioni Tesla. Si parla di un valore economico che supera i cinque miliardi di dollari. Ed è solo l’inizio: nel corso delle ultime ore (ma anche nei prossimi giorni) le vendite proseguiranno. Tutto è partito dal caso sollevato sul mancato pagamento delle tasse sui cosiddetti “unreailzed gains“, cioè i guadagni sulle variazioni dei titoli in borsa.

Il sondaggio ha parlato chiaro ed Elon Musk ha dato seguito alla vox populi iniziando, da lunedì 8 novembre, a vendere una parte delle sue azioni, come confermato dai documenti pubblicati (che rappresentano un vero e proprio report delle attività di scambio a Wall Street) dal Securities and Exchange Commission.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021