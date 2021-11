Il sondaggio di Elon Musk su Twitter per capire se vendere il 10% delle azioni Tesla

Elon Musk ha aperto ieri sera un sondaggio sulla vendita del 10% delle sue azioni Tesla promettendo che rispetterà il risultato qualunque esso sia. Una sorta di voto online, quello che terminerà questa sera alle 20 ora italiana, che inciderà sulle tasse che l’uomo più ricco del mondo paga. L’azione di Musk si colloca all’interno di un dibattito che sta interessando il paese durante l’amministrazione Biden: si parla di pagamento delle tasse su quelli che vengono definiti “unreailzed gains”, ovvero quei guadagni legati all’aumento del valore delle azioni ma che, non essendo liquidi, non vengono tassati.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021