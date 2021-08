I britannici potranno acquistare e vendere criptovalute con PayPal

Il tema delle criptovalute è di stretta attualità. Negli scorsi mesi sono state prese diverse iniziative che, di fatto, hanno dato il via libera all’uso corrente di Bitcoin (et similia) per i pagamenti. E oggi, dopo le voci che si sono ricorse nel corso delle settimane precedenti, arriva l’ufficialità del via libera alle criptovalute su PayPal. Per il momento il servizio è riservato ai “clienti” che vivono nel Regno Unito. Saranno loro a testare questa nuova opportunità prima di allargare lo spettro di questa novità a livello globale.

LEGGI ANCHE > Hacker etico o criminale furbo? I dubbi sulla restituzione dei 600 milioni in criptovalute rubati

L’annuncio è arrivato con un post pubblicato sul blog ufficiale della società che fin dal 1999 – tra i fondatori c’è anche Elon Musk – offre offre un servizio di servizi pagamento digitale (ma anche di trasferimento di denaro) attraverso la rete. Il tutto è stato corredato anche da un video pubblicato sul canale Youtube.

«La pandemia ha accelerato il cambiamento e l’innovazione digitale in tutti gli aspetti della nostra vita, compresa la digitalizzazione del denaro e una maggiore adozione, da parte dei consumatori, di servizi finanziari digitali – ha dichiarato Jose Fernandez da Ponte, Vice Presidente e General Manager, Blockchain, Crypto e Digital Currencies di PayPal -. La nostra portata globale, l’esperienza nei pagamenti digitali e la conoscenza di consumatori e aziende, combinati con rigorosi controlli di sicurezza e conformità, ci offrono l’opportunità unica e la responsabilità di aiutare le persone nel Regno Unito a esplorare la criptovaluta. Ci impegniamo a continuare a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione nel Regno Unito e in tutto il mondo, per offrire il nostro supporto e contribuire in modo significativo a plasmare il ruolo che le valute digitali avranno nel futuro della finanza e del commercio globali».

Criptovalute PayPal, da oggi si potranno vendere, comprare e detenere nel Regno Unito

Ma come funzioneranno le Criptovalute PayPal? Innanzitutto occorre dire che sarà possibile vendere, mantenere e acquistare “solamente” quattro prodotti: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Insomma, si parla delle quattro principali critpovalute sul mercato (e, a breve, potrebbero aggiungersene anche altre). La procedura è piuttosto semplice: accedendo al proprio portafoglio si potrà visualizzare il valore di ogni singolo prodotto. Poi si procederà con la possibilità di acquisto, ma anche di vendita.

Il tutto, però, con raziocinio. All’interno dell’app (e del sito) di PayPal, infatti, c’è anche una scheda illustrativa in cui si parla – in modo dettagliato – del mondo delle criptovalute. Si invitano i clienti-utenti ad agire in modo coscienzioso, ricordando che i Bitcoin e i suoi fratelli vivono di repentine e continue variazioni del proprio valore. Come investire in Borsa, in pratica. E, per il momento, sarà possibile operare in questa direzione solamente nel Regno Unito.

(foto e video: da canale Youtube PayPal)