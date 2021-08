Hacker etico o criminale furbo? I dubbi sulla restituzione dei 600 milioni in criptovalute rubati

Della storia degli hacker che hanno sfruttato una vulnerabilità del sito Blockchain Poly Network per sottrarre 600 milioni di dollari in criptovalute avevamo già parlato. La società di block chain ha anche chiesto – nella giornata di martedì – la restituzione del bottino tramite una lettera, che è stata pubblicata sui loro canali Twitter. L’ultima notizia è che il cyber criminale che c’è dietro ha accettato di restituire parte di quanto rubato.

$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $4.6M

BSC: $252M

Polygon: $85M

The remaining is $268M on Ethereum

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 12, 2021