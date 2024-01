Nel 2023, le parole più importanti del dating sono state N.A.T.O e “Dating for the plot”

Si scrive N.A.T.O, si legge Not Attached To an Outcome. Per l’altra tendenza di Tinder del 2023, invece, non c’è una sigla: parliamo direttamente di Dating for the plot. Alla base di entrambi questi concetti c’è un denominatore comune: quello di seguire un percorso all’interno di una relazione, quello di godersi la sua costruzione, indipendentemente da dove questa andrà a parare. Ciò che conta è il viaggio, insomma, e non la destinazione. All’interno dello State of the Date di Tinder 2023, è stato messo più volte in evidenza questo aspetto.

Tendenze su Tinder, i concetti di NATO e Dating for the plot

Il concetto di N.A.T.O. affonda le sue radici nella parte della community che utilizza la funzionalità “Tipo di relazione” di Tinder (si tratta di quell’elenco che, al suo interno, comprende le seguenti opzioni: Relazione monogama, Non-monogamia etica, Relazione aperta, Poliamore e Qualsiasi tipo di relazione). Il 27% dei giovani d’età compresa tra i 18 e i 25 anni (siamo in piena GenZ) dice di essere aperto a “Qualsiasi tipo di relazione”, mentre il 22% di chi usa la funzione “Cosa cerco su Tinder” seleziona l’opzione “Ancora non lo so”. Insomma, non ci si iscrive su Tinder per forza per trovare l’anima gemella: la relazione vissuta sul momento, indipendentemente dal suo approdo, serve comunque ad appagare il desiderio di conoscenza che gli utenti sembrano condividere.

C’è poi il Dating for the plot che rappresenta esattamente l’estetica del percorso rispetto al raggiungimento di una meta. Si legge nel report di Tinder 2023: «Gli appuntamenti “for the plot” infatti sono in aumento su Tinder a livello globale, con un incremento di 5,5 volte di menzioni nelle bio degli utenti, come ad esempio “Tutto ciò che faccio è per la trama, creiamo dei ricordi“». Per appuntamento “for the plot” si intende quello che possa essere funzionale alla costruzione di una narrazione che non deve per forza di cose condurre al lieto fine. La volontà è quella di raccogliere il numero maggiore di esperienze (dato che, ancora una volta, emerge nella maggior parte degli utenti della GenZ), senza l’ansia di trovare a tutti i costi l’anima gemella, la storia d’amore perfetta. Ovviamente, il tutto fa il paio con un elevato grado di consapevolezza, sia del carattere degli altri, sia di quello di ciascuno degli utenti.